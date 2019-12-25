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В сеть попало видео спасения заложницы в Харькове
В харьковском паблике появилось видео спасения заложницы в Немышлянском районе. Напомним, на женщину напали с ножом утром 24 декабря, когда она отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой.
Героем дня стал начальник уголовного розыска районного отдела полиции. Он договорился с преступником, что вместо женщины заложником станет он.
Полицейский предложил мужчине закурить, и когда он отвлекся, попытался его обезвредить, но подставился под нож. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
Агрессивного злоумышленника задержали, ему может грозить высшая мера наказания (до пожизненного заключения).
Напомним, ранее в Луцке полицейские получили ранения, когда стали свидетелями избиения прохожего, и заступились за него. А в Киеве полицейский, рискую жизнью, спас от гибели четырехлетнего ребенка, выпавшего из окна.
Фото полиции Харькова
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