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Спорт

Криштиану Роналду сменил имидж к Рождеству (фото)

9:05 25 декабря 2019 174
Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, завершивший год сенсационным поражением в матче за Суперкубок Италии против «Лацио» (1:3), сменил имидж по случаю католического Рождества. 34-летний португалец не только сделал новую прическу, но и во время визита подарил своему парикмахеру футболку с автографом.

Отметим, что 2 ноября один из стилистов Криштиану Роналду, Рикардо Маркес Феррейра, был жестоко убит в одном из швейцарских отелей. По информации Mundo Deportivo, мертвого Феррейру обнаружила в номере сотрудница гостиницы в Цюрихе, когда пришла, чтобы сделать уборку. Труп парикмахера лежал на кровати, залитой кровью, с признаками ножевого ранения. По словам уборщицы, при входе она обнаружила полную крови комнату, в которой пахло алкоголем.

Рикардо Маркес Феррейра

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду занял второе месте в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

Фото ФК «Ювентус», Actu Foot

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