Украина

Штрих-код России, изготовлен в Украине и ни слова про "ДНР": в Крыму нашли интересный донецкий шоколад

В оккупированном Россией Крыму продают сладости, изготовленные на территории, контролируемой боевиками так называемой «ДНР», но с российской маркировкой. Источник «ФАКТОВ» прислал в редакцию этикетку шоколада DONKO, который продается в магазинах Феодосии.

На этикетке указан штрих-код страны производителя — 465 (известно, что для Российской Федерации установлены штрих-коды на товары в пределах 460−469).

При этом мелким шрифтом указана фабрика-изготовитель, которая находится по адресу: г. Донецк, ул. Кирова. Кроме того, на этикетке есть номер телефона, который начинается на +380 — код Украины. Если товар изготовлен в Украине, то в какой бюджет донецкая фабрика на ул. Кирова платит налоги?

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что продукцию донецких кондитеров можно купить и в Киеве. А также о том, что из-за дороговизны продуктов питания, детей в детсадах «ДНР» кормят, в основном хлебом и кашами.

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