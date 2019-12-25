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Украина

В сети едко высмеяли пенсионерку, поцеловавшую вагон прибывшего из России в Крым поезда (видео)

11:46 25 декабря 2019 815
Женщина целует вагон
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Крыму пожилая женщина в прямом смысле этого слова расцеловала один из вагонов первого пассажирского поезда, приехавшего из Санкт-Петербурга на полуостров.

Намазав губы помадой, она «выцеловала» на вагоне слова «Крым» и «Ура».

В сети живо откликнулись на «жаркие приветствия» жительницы аннексированного полуострова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», открытие движения пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург-Севастополь через Керченский пролив ознаменовалось конфузом — его начальник Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за участия в торжествах. Так что поезд «Таврия» ему пришлось догонять и садиться на него на другой станции.

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