Украина

В сети едко высмеяли пенсионерку, поцеловавшую вагон прибывшего из России в Крым поезда (видео)

В аннексированном Крыму пожилая женщина в прямом смысле этого слова расцеловала один из вагонов первого пассажирского поезда, приехавшего из Санкт-Петербурга на полуостров.

Намазав губы помадой, она «выцеловала» на вагоне слова «Крым» и «Ура».

Пенсионерка целует вагон. Так в Севастополе встретили первый поезд, проехавший по Крымскому мосту pic.twitter.com/Ip1ydHt4jq — Телеканал 360° (@360tv) December 25, 2019

В сети живо откликнулись на «жаркие приветствия» жительницы аннексированного полуострова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», открытие движения пассажирского поезда сообщением Санкт-Петербург-Севастополь через Керченский пролив ознаменовалось конфузом — его начальник Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за участия в торжествах. Так что поезд «Таврия» ему пришлось догонять и садиться на него на другой станции.

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