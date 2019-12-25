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«Мы сделали это!»: в Украине провели первую за 15 лет операцию по пересадке сердца (видео 18+)
В среду, 25 декабря, в Украине провели пересадку донорского сердца — таких операций не делали уже 15 лет. Причем сложнейшую трансплантацию выполнили в больнице города Ковель Волынской области. Ранее во Львове врачи удалили опухоль рекордных размеров.
Ковельское ГТМО сообщает, что операцию провела бригада врачей Института сердца Минздрава Украины во главе с кардиохирургом Борисом Тодуровым. Оперировать в Ковельской районной больнице пришлось потому, что была невозможна перевозка донорского сердца в Киев.
Донором стал пациент с открытой черепно-мозговой травмой — у него констатировали смерть мозга. Родственники дали согласие на изъятие органов для пересадки. В результате удалось спасти жизни сразу троим людям. Погибший стал донором сердца и почек.
«После 15-ти летнего перерыва мы сделали это!», — не мог сдержать эмоций после окончания операции Борис Тодуров.
Как сообщалось ранее, в реанимации качестве пациента побывал известный кардиохирург Борис Тодуров. Он прочувствовал весь ужас быть больным
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