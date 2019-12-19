«Раньше ходила, как черепаха, а теперь бегаю»: во Львове врачи удалили рекордную опухоль

Здоровье и медицина

Впервые в Украине львовские хирурги удалили такое гигантское образование на конечности. В мире зафиксирован один подобный случай хирургического вмешательства — в турецкой клинике

— Врачи говорят, что я не хожу, а бегаю, — 60-летняя Мария из Золочевского района Львовщины рассказывает о своем самочувствии после операции. До нее женщина весила 170 (!) килограммов. — А чего же не бегать? Давление нормализовалось, гемоглобин — тоже. И вес сбросила — мне убрали 20-килограммовую опухоль, выросшую на ноге. Получается, будто все время носила ведро воды. Еще десять килограммов ушли, пока месяц готовилась к операции. До нее передвигалась как черепаха, а теперь человеком себя чувствую. Только выпишусь из больницы, начну новый этап в жизни — буду худеть.

Недавно история этой женщины прогремела на всю Украину. Медики Львовского регионального онкологического центра удалили Марии 20-килограммовую фибролипому, в которой уже начался некроз. В Украине это первый случай удаления такой гигантской опухоли конечности, в мире — второй. Подобную операцию несколько лет назад выполнили турецкие хирурги, удалив пациенту 24-килограммовое образование.

«Спасибо врачам, они помогли мне начать совершенно новую жизнь», — говорит Мария

— Никогда не была худенькой, — рассказывает Мария. — Мой папа был рослый, крупный, и я в него пошла. В молодости немного увлекалась диетами. На время помогало, а когда начинала есть что-то недиетическое, все килограммы возвращались. И я с этим смирилась. Вышла замуж, родила троих детей, они подарили мне пятерых внуков. Сначала одних нянчила, потом других…

Привычный уклад жизни женщины изменился полтора года назад. Мария обнаружила у себя в паховой зоне небольшую опухоль.

— Это была шишечка, похожая на жировик, — продолжает женщина. — Боли не возникало, температура не поднималась. Я решила не обращать на шишку внимания. Спокойно ходила по делам, готовила, делала всю домашнюю работу. Если бы шишка беспокоила, наверное, было бы лучше — я скорее обратилась бы к врачу. А так думала: не болит, значит, ничего страшного.

Но спустя полгода новообразование резко начало расти и мешать женщине нормально жить.

— Оно настолько увеличилось, что я последний год спать могла только на животе, — вспоминает Мария. — Сидела всего несколько минут, после чего становилось неудобно и больно, приходилось ложиться. Упало давление, снизился гемоглобин, началась страшная одышка, руки и ноги отнимались. Последние четыре месяца почти все время провела в кровати.

Но даже несмотря на это, женщина до последнего не решалась обратиться к врачам.

— В селе слышала много историй о том, как у кого-то обнаруживали небольшие образования и оказывалось, что это рак. Даже не предполагала, что моя огромная опухоль может быть доброкачественной. К тому же мне уже 60 лет! Думала: кто в таком возрасте ложиться под нож? Представляла себе: пойду в больницу — там и умру. Но у Бога, видно, на меня другие планы.

«Мы не могли сделать компьютерную томографию, потому что пациентка, весившая 170 килограммов, просто не помещалась в аппарат»

Несмотря на длительные уговоры детей и внуков, Мария все же не решалась идти к врачам. Обратилась к медикам, когда состояние стало близким к критическому.

— Сначала я боялась смерти, но те последние дни, которые провела прикованной к постели, много думала, — продолжает женщина. — А что дальше? Дети не могут постоянно быть рядом, чтобы присматривать за мной. У них же своя жизнь, свои семьи. И я решила пойти к врачам.

Однако это оказалось нелегко. Из-за большого веса — 170 килограммов — Марии трудно было подобрать транспорт, в котором она могла бы приехать на обследование. А увидев женщину, несколько врачей сразу отказались брать ее на операцию. Согласились только во Львовском региональном онкологическом центре.

— Я провожу много реконструктивных операций, а также сложные вмешательства по поводу онкологических опухолей, длящиеся порой 12 часов, но этот случай поразил меня, — рассказывает «ФАКТАМ» заместитель главного врача по хирургической работе Львовского регионального онкоцентра Олег Дуда. — Я не мог понять, как можно было с такой проблемой жить в современном мире и так долго не обращаться к врачам.

У Марии диагностировали распадающуюся фибролипому. Это внешняя опухоль, наполненная кистами и жидкостью, которая уже частично отмирала, отравляя организм женщины. Именно поэтому у пациентки снижался гемоглобин, падало давление.

Хирург говорит, что опухоль тянулась от передней поверхности бедра и почти до колена. Из-за избыточного веса врачам было крайне трудно обследовать женщину.

— Мы не могли сделать компьютерную томографию, потому что пациентка просто не помещалась в аппарат, — продолжает врач. — И такие проблемы возникали почти с каждым обследованием. Готовили Марию месяц, а когда собрались оперировать, то встал вопрос, как положить ее на операционный стол, потому что опухоль мешала сделать это нормально.

Оперировали Марию три хирурга. Вмешательство длилось три часа. Врачи специально делали все очень медленно, чтобы перевязать каждый миллиметр, не потерять ни крови, ни жидкости, а также не задеть сосуды и ткани, которые необходимы для нормального функционирования ноги.

Уже на второй день после вмешательства Мария стала на ноги

Опухоль, которую удалили медики, весила 20 килограммов. Она оказалась доброкачественной. До сих пор врачам было известно лишь об одном случае таких масштабов. В Турции мужчине удалили 24-килограммовую фибролипому. Когда львовские врачи опишут случай Марии, то официально станут вторыми в мире и первыми в Украине, кому удалось сделать такую операцию.

Уже на следующий день после вмешательства Мария стала на ноги. Сейчас она самостоятельно ходит, активно двигается, но еще находится под наблюдением врачей — ей подлечивают сердце. Опухоль существенно повлияла на осанку, поэтому женщине приходится делать специальные упражнения. Уже на новогодние праздники Мария планирует быть дома с семьей.

Что может провоцировать возникновение таких опухолей, пока не известно. Однако генетическая предрасположенность и лишний вес только способствуют их развитию, считает Олег Дуда.

— Мне очень хотелось бы, чтобы пример Марии помог изменить ментальность наших людей, — говорит врач. — Дело в том, что в других странах просто не допускают, чтобы опухоли вырастали до таких размеров. Даже килограммовое новообразование считается гигантским, а что говорить о двадцати! Хорошо, что все благополучно закончилось. Но если бы опухоль была весом один — три килограмма, намного легче было бы помочь Марии.

Хочу обратиться к читателям «ФАКТОВ». Сейчас в Украине часто делают бесплатные обследования — не ждите, пока появятся внешние признаки, обследуйтесь профилактически и убедитесь, что здоровы. А если и обнаружат какие-то образования, то их гораздо легче убрать на ранней стадии.

«Мне очень хотелось бы, чтобы пример Марии помог изменить ментальность наших людей и они избавлялись бы от опухоли на ранних стадиях», — говорит хирург Олег Дуда

Сама же Мария признается: если бы кто-то раньше сказал ей, что она в 60 лет будет давать интервью, только бы посмеялась. А сегодня видит в своей ситуации определенную миссию.

— Я думаю, что это Бог специально так сделал, чтобы я людям пример показала, — продолжает женщина. — Хочу, чтобы меня увидели и не повторяли моих ошибок — не доводили себя до такого состояния. Не надо бояться обследоваться. Я здесь в онкоцентре столько людей увидела, пока месяц ждала операции: и старые, и малые, и 80-летние, и 90-летние — каждый спасает себя как может. До сих пор не понимаю, почему это я тогда решила на себе крест поставить. Спасибо большое моим детям, внукам, невестке, зятьям. Благодаря им я поняла, что еще нужна на этом свете. И спасибо врачам, они помогли мне начать совершенно новую жизнь…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как киевские хирурги удалили пациентке новообразование в брюшной полост, весившее 31 килограмм.

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