Задержание на Крымском мосту: оккупанты остановили группу крымских татар

Украина

После поездки российского президента Владимира Путина по Крымскому мосту оккупанты, похоже, намерены активно использовать данное сооружение для проведение репрессивных мероприятий.

Так, в среду, 25 октября российские полицейские остановили на мостовом переходе группу крымских татар, которые возвращались из Москвы, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы Верховным судом России на вынесенный приговор фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (первая симферопольская группа​). Об этом сообщило общественное объединение «Крымская солидарность» в Facebook.

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«Задержанные ехали в частном автобусе. При въезде в Крым на Керченском мосту в 22:05 транспорт был остановлен сотрудниками полиции. Они проверили документы у всех находящихся в автобусе. Пятерым после этой процедуры паспорта не были возвращены. Их потребовали пройти опрос. Им были заданы вопросы о том, имеют ли они отношение к террористической деятельности и какой ислам они исповедуют», — рассказали активисты.

В сообщении привели список крымчан, которых опрашивала полиция: Селяметов Сабри Ремзиевич, Хощу Осман Мустафаевич, Куламетов Зекий Ваитович, Куркчи Рустем, Мустафаев Сейдамет Энверович.

Официальных комментариев представителей российской полиции нет. Подтверждение данной информации из других источников отсутствует, пишет «Крым.Реалии».

Напомним, что 24 декабря Верховный суд России изменил приговор фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев. Таким образом, Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения, Рустем Исмаилов — 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов — 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов — 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен админинистративный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре в Ростове-на-Дону (Россия) Южный военный суд незаконно осудил на длительные тюремные сроки шестерых крымскотатарских мусульман (ялтинская группа), чья «вина» состояла лишь в том, что они посещали религиозные собрания и обсуждали социально-политические темы.

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