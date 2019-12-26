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Снег и морозы: синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели
26 декабря погода будет облачная с прояснениями, а в последующие дни предстоит похолодание. Новые температурные рекорды не предвидятся. Укргидрометцентр прогнозирует, что в Украину наконец-то придет зима.
В четверг может пройти небольшой дождь, на западе — с мокрым снегом. Температура будет в пределах 2−7°С тепла, на западе — до 1 °C мороза.
В Киеве — облачно с прояснениями, ожидается умеренный дождь. Температура: 4−6°С тепла.
В пятницу, 27 декабря, в большинстве областей пройдет дождь с мокрым снегом. На востоке местами будет туман. Температура составит от -1°C до +4°C. В Киеве будет облачно с прояснениями. Температура: 1−3°С тепла.
В субботу, 28 декабря, прогнозируется небольшой снег. Температура может опускаться до 3 °C мороза.
В воскресенье, 29 декабря, синоптики обещают солнечную погоду. Температура ночью и днем — от 3 °C тепла до 3 °C мороза, в западных — до -5°С мороза.
Ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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