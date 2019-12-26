Украина

У Путина сделали неожиданное заявление о прекращении войны на Донбассе при Зеленском

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, ранее пообещавший президенту Украины повлиять на боевиков «Л/ДНР», похвалил Владимира Зеленского за то, что он «за пять месяцев сделал то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять».

В интервью ТАСС руководитель МИДа страны-агрессора заявил, что «надежды на достижения прогресса» по Донбассу остаются, поскольку Зеленский одним из своих приоритетов назвал прекращение войны на востоке Украины.

В очередной раз Лавров повторил, что «достижение прогресса в урегулировании» возможно лишь «через прямой диалог между сторонами конфликта», которыми глава российского МИДа продолжает называть официальный Киев и представителей оккупационных администраций в Донецке и Луганске, забывая упомянуть Россию. При этом он заявил, что РФ «готова всячески содействовать» прямым переговорам украинских властей с представителями ОРДЛО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский журналист Роман Цимбалюк обратил внимания на слова Лаврова во время встречи со студентами из Армении, во время которой глава МИД РФ заявил, что Россия «вступилась за права» жителей Крыма и Донбасса. По мнению журналиста, этим заявлением Лавров подтвердил участие России в войне против Украины.

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