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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как качает свои "орехи" (видео)

11:22 26 декабря 2019 102
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Настя Каменских, которая недавно похвасталась семейной идиллией с Потапом, показала, как работает над своими формами в спортзале. Она делает специальные упражнения, чтобы ее ягодицы были упругими и подкачанными. Работать над телом Насте помогает личный тренер Андрей Хомицкий.

Под его руководством Настя давно избавилась от лишних килограммов, а теперь усовершенствует свою фигуру и работает над «попой, как у Ким». По утрам Каменских совершает пробежки, также занимается йогой и тщательно следит за питанием.

Видео тренировки в спортзале Настя показала на своей странице в Instagram. Она продемонстрировала, как выполнять приседания со штангой. Тренер советует при подъеме не выпрямлять ноги полностью, оставляя их полусогнутыми.

«Ощущать себя в своем идеальном теле очень важно. Именно идеальном для себя, а не для мировых стандартов. Спорт приносит колоссальную радость и прилив энергии. Не смотря на плотный декабрьский график, я стараюсь найти время на тренировки с крутейшим мотиватором», — написала Настя.

Ранее Настя Каменских показала пикантное фото с отдыха в Мексике, на котором она позирует полностью обнаженной.

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