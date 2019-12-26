Украина

Скандал вокруг избиения военнослужащей на Одесчине: появилось видео с пострадавшей

Продолжает разгораться скандал вокруг избиения военнослужащей Натальи Кулиш в воинской части под Одессой. Свою версию произошедшего пострадавшая изложила Украинской Службе Информации.

После инцидента, когда Наталью Кулиш избили сослуживцы, ее обследовали врачи и диагностировали сотрясение мозга, а также смещение шейных позвонков. С 19 декабря Наталья проходит лечение в военном госпитале.

По словам Кулиш, причина происшествия — ее открытый устный протест против действий заместителя командира военной части по тылу, подполковника В.М. Ангелюка. Он организовал незаконный вывоз продуктов питания, а также, по своему усмотрению, использовал военнослужащих для выполнения ремонтных работ.

Наталья — активистка двух Майданов, на службу пошла добровольно. Она намерена отстаивать свою позицию до конца, чтобы виновных обязательно наказали.

Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Загороднюк взял под личный контроль дело об избиении Натальи Кулиш.

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