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Украина

"Они все врали, а я врала детям": прозрение учительницы из Донецка

13:09 26 декабря 2019 852
школа в «ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Жительница оккупированного Донецка, настоящее имя которой мы не называем по соображениям безопасности, рассказала в соцсетях о сцене, которую увидела на блокпосту так называемой «ДНР». Приводим ее текст без исправлений.

«Вчера на дэнээровском блокпосту пожилой мужчина чму с автоматом: „Что ты в меня тычешь, я таких, как ты, повидал немало, я этот автомат воткну тебе … что из глотки вылезет“. И все вокруг одобрительно поддакнули! Интересно, диванным советчикам по выносу оккупантов силами местных жителей слабо хотя бы такое? Но попадаются и мастодонты. Женщина, простоявшая двое суток с годовалым ребенком в машине: „Я так разочарована! Я почти пять лет своим ученикам рассказывала о „республике“ и патриотизме, нам обещали справедливую жизнь, выходит, они все врали, а я врала детям!“ Ну, наконец-то прозрела».

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Комментарии под этим тестом разные.

«Ну, училка и дальше будет рассказывать, как все классно».

«На мариупольском блокпосту дэнээровцев даже матом посылают».

«Хоть бы раз за шесть лет такое выхватить!»

«Тварина прозрівша».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главарь «ДНР» Пушилин разрешил, чтобы на оккупированной территории с 23:00 31 декабря до 05:00 8 января не действовал комендантский час.

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