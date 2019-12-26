Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с олигарха Жеваго

Украина

В четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины приступил к взысканию 1,5 млрд грн олигарха Константина Жеваго — бывшего владельца банка «Финансы и кредит». Эти деньги он должен по кредитам рефинансирования. Ранее суд разрешил арест Константина Жеваго.

Пресс-служба НБУ сообщила, что Константин Жеваго не уплатил в установленный срок судебный сбор, поэтому суд вернул ему апелляционную жалобу.

Также сообщается, что общий объем задолженности «Финансы и Кредит» перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн.

«Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взимания средств с Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний — имущественных поручителей», — сказал Сергей Бойко, начальник отдела Управления по работе с проблемными активами НБУ.

Как сообщалось ранее, Жеваго подозревают в растрате и легализации 2,5 млрд гривен.

Фото: LIGA.net

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