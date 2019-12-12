«После пересадки почки даже дышать стало легче»: трансплантацию провели в райбольнице Ковеля

Здоровье и медицина

Особый случай

Читать стихи о любви и давать обещания это легко. Но далеко не каждый мужчина отважится отдать свою почку жене для пересадки. А Виталий отважился. Нужны ли еще какие-то слова о любви?

Мне было очень интересно познакомиться с супружеской парой. Но в палате Надежду и Виталия застала не сразу — вышли на улицу подышать свежим воздухом.

— Мы надолго не уходим, ведь через каждые 15—20 минут мне надо обязательно сходить в туалет, чтобы было ясно, как работает почка, — рассказала Надежда, вернувшись с мужем после короткой прогулки. — Даже веду специальный журнал.

— Как вы себя чувствуете и легко ли было отважиться стать первыми пациентами, которым сделали трансплантацию врачи районной больницы?

— Я сейчас чувствую себя хорошо, Надя — тоже, — говорит Виталий, с нежностью глядя на жену. — Еще немножко побаливает рана в месте разреза. Мог бы уже выписаться, но не хочу оставлять Надю одну.

— У меня после операции совсем другое качество жизни, — продолжает Надежда. — Даже дышать стало легче. Все, как в молодости. Почему мы выбрали Ковель? Врачи сами нам позвонили и предложили сделать родственную пересадку. Ждать донора у меня уже не было сил. Три года стояли на очереди в Запорожье. Мне постоянно приходилось ездить в Нововолынск на гемодиализ. Зимой, когда дорогу заметало снегом, шла в больницу пешком восемь километров. И это в моем состоянии! Сдавать анализы сразу после диализа ехала в Запорожье. Затем возвращалась домой. Устала. Когда обследование в столице показало, что почка мужа подходит для пересадки, это обнадежило.

— Операция прошла успешно, — рассказал заведующий урологическим отделением Ковельской районной больницы Максим Овечко. — Нас радует, что уже через четыре дня анализы у пациентки нормализовались. Сейчас Надежда принимает препараты, которые нужны для приживления почки. После выписки из больницы женщина уже не будет привязана к дому и сможет поехать в путешествие, о чем мечтала в последнее время.

Почки перестали справляться с работой, когда Надя забеременела во второй раз

Проблемы с почками у Нади возникли еще в детстве, ей поставили диагноз хронический пиелонефрит. Пролечившись в больнице, дискомфорта не чувствовала. Удар пережила в девятом классе совсем по другому поводу: случайно узнала, что они с братом Мишей… приемные дети. Мама Зина это подтвердила.

Вскоре после окончания школы Надежда познакомилась с Виталием, и он предложил выйти за него замуж. Сыграли свадьбу. Первой у супругов родилась дочка Карина. А когда Надя забеременела второй раз, болезнь почек снова дала о себе знать и прогрессировала.

Впервые женщина попала на гемодиализ, когда ее сын Богдан пошел в первый класс. Вот тогда Надя и захотела разыскать биологических родителей. Виталий помог ей в этом.

Биологическая мать встретила дочь без особой радости и даже предложила сделать тест ДНК. Но и после подтверждения родства заявила: «И теперь ты меня не заставишь себя любить».

Не зря говорят, что Господь, забрав в одном, возместит в другом. И он послал Наде, хотя не родных, но любящих родителей и заботливого мужа. А любовь действительно способна творить чудеса.

— Когда врачи сказали, что почка мужа подходит для пересадки, я обрадовалась, но вместе с тем и переживала, — продолжает Надежда. — Думала: а что, если не приживется? Тогда считала, что здоровый муж станет инвалидом. Виталий сказал, чтобы даже не думала об этом, убеждал, что все будет хорошо.

И мы решились на операцию, полагаясь на волю Божью. Больница в Ковеле отличная, персонал очень хорошо относится к больным. Мы благодарны врачам и медсестрам за все, что они для нас сделали и делают.

Надежда и Виталий верят, что почка приживется. Вскоре они вернутся домой, где их ждут дочь и сын

На усталость от недосыпания (ночью Наде пока надо подниматься каждые 15—20 минут) женщина не обращает внимания. Она и ее муж просят Бога только о том, чтобы почка прижилась. Супруги верят, что у них все будет хорошо. Дома их ждут сын с дочкой (еще школьники), родители и родные.

В подготовке к операции задействовали не меньше 20 врачей

— Мы готовились к этой операции по трансплантации почки очень ответственно, задействовали человек 20, — рассказывает хирург Максим Овечко. — Работали две бригады хирургов (в том числе сосудистых) и четыре анестезиолога. Очень ответственный момент — отмывание и консервирование почки. Дальше подключились сосудистые хирурги.

Во время операции по трансплантации почки работали две бригады хирургов и четыре анестезиолога

Самое сложное — это послеоперационный период. Ведь после того как врачи пересадили почку, организм пытается ее отторгнуть. Поэтому сейчас врачи наблюдают Надежду, пациентка несколько раз в день сдает анализы. К счастью, они уже через четыре дня нормализовались. Сейчас Надежда принимает только те препараты, которые нужны для приживления почки.

Да, женщине придется пожизненно принимать лекарства, не позволяющие пересаженному органу отторгаться. Но теперь качество жизни у нее будет совершенно другим. Ей больше не понадобится гемодиализ.

Муж Надежды готов к выписке. То, что у мужчины нет одной почки, не повлияет на продолжительность и качество его жизни, только теперь ему надо относиться к своему здоровью бережнее.

Операцию Надежде сделали бесплатно — за счет средств больницы и меценатов, которых нашел главврач. Но даже платные вмешательства у нас обойдутся намного дешевле, чем в белорусских и киевских клиниках.

«Операцию Надежде сделали бесплатно — за счет средств больницы и меценатов, которых нашел главврач, — говорит Максим Овечко. — Но даже платные вмешательства у нас обойдутся намного дешевле, чем в белорусских и киевских клиниках»

Главврач Олег Самчук прилагает максимум усилий, чтобы сделать из районной больницы современное, оснащенное лучшим оборудованием медицинское заведение. Молодые кадры больницы обучаются в лучших украинских и зарубежных клиниках.

— Когда приехали в Ковель с женой на работу, после окончания университета, были удивлены, — продолжает Максим Овечко. — Современное оборудование, хороший ремонт, компьютерная техника. Я понял, что здесь есть все условия и перспективы для реализации моих знаний и приобретения профессионализма.

Та ситуация, в которой сейчас находится трансплантология в Украине, должна в корне измениться. Люди стоят годами в очереди, чтобы получить нужный орган. Более того, очень большие деньги уходят из нашей страны — операция по пересадке почки нашим больным в Белоруссии обходится в 70 тысяч евро, в то время как белорусам ее оплачивают из госбюджета. В Украине тоже можно делать такие операции, но проблема в том, что до сих пор нет базы данных реципиентов. Также непонятная ситуация с трупными донорами. Если в той же Белоруссии врача привлекают к ответственности, если он не поинтересовался о возможности взять орган у погибшего человека, то у нас все наоборот.

В нашей больнице выполняются очень сложные операции. Например, недавно было кардиохирургическое вмешательство с остановкой сердца. Персонал подготовлен и к операциям по трансплантации. Было очень сложно оформить все нужные документы, чтобы получить лицензию на проведение таких вмешательств. На это ушло более полугода. Надеемся, что все-таки нам удастся сделать на базе нашей больницы хороший трансплантологический центр.

Как сообщалось ранее, герою «ФАКТОВ» спасателю Сергею Довганю, деньги на операцию которому собирала вся Украина, сделали трансплантацию печени в Минске.

Тем временем Верховная Рада намерена снова отсрочить применение положений Закона Украины «О трансплантации».

Фото предоставлено Ковельской районной больницей



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