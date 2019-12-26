Как сельский священник возродил село и стал героем книги советника премьера Юрия Голика

Общество и люди

Священник из села Волосское на Днепропетровщине Андрей Пинчук, став сельским старостой, столкнулся с теми же проблемами, что и остальные члены команды бывшего главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко — обилие вопросов, для решения которых необходимо желание и стратегическое планирование. Этими качествами наделены все герои книги советника премьер-министра Юрия Голика «Бесконечность не для слабаков», вышедшей недавно в издательстве «Фолио». Автор книги неоднократно подчеркивал, что эта книга — о людях, которые «хакнули», т. е. взломали бывшую бюрократическую систему и заставили ее служить людям, а не чиновникам.

Одним из таких людей, взломавших систему и добившихся ощутимых результатов, по праву считается священник Волосского и, по совместительству, сельский староста Андрей Пинчук. Благодаря ему и поддержке команды Резниченко Волосское из депрессивного стало образцовым селом, в которое возвращаются жители и возят на экскурсии всех желающих прикоснуться к Волосскому чуду децентрализации и грамотного управления.

Андрей Пинчук — очередной герой книги Юрия Голика, интервью с которым продолжает начатую Информатором серию рассказов об успешных менеджерах команды Резниченко периода 2015−2019 годов.

В 2003 году в Волосское меня направила церковь. Священником. Храм располагался в здании бывшей бани. Поначалу я жил в Днепре и в Волосское приезжал только на службы. И если на неделе был дождь, вода сквозь дырявую крышу попадала внутрь храма и сквозь щели между половицами прорастала зеленая травка. Сейчас бы я ничего с ней не делал. Это было бы красивое дизайнерское решение и специально добиться такого эффекта стоило бы очень дорого. Но тогда я к этому относился иначе.

Первые годы ушли на то, чтобы наладить круг богослужений, объединить людей, открыть воскресную школу. Здание храма не ремонтировали, а все деньги, которые удавалось аккумулировать, направляли на занятия с детьми, потому что в селе не было вообще никакой кружковой работы. Меня это больше всего поражало! Попадаешь в населенный пункт: нет света. Много лет уличное освещение и бесплатный вайфай в Волосском были только на территории храма. Абсолютно нечем заняться! И самое главное: в селе не было воды. Волосское стоит на гранитной круче, поэтому колодцы копать бесполезно. Водопровод практически не работал. Люди собирали летом дождевую воду, а зимой — снег. Стирать вещи я возил к своей маме, в областной центр.

Со временем я понял, что сколотить церковную общину невозможно, если священник живет в другом месте. Для того чтобы понять своих прихожан, ты должен полностью погрузиться в их жизнь и быт. Невозможно жить в городе, приезжать и рассказывать людям, у которых нет воды, нет уличного освещения, как хорошо жить со Христом. Я переехал в Волосское с женой и тремя детьми. Мы развели хозяйство: кур, свиней, перепелов, кроликов, сад, огород. Даже павлинов и хорьков. Все это было нелегко. Мы ведь городские жители.

Было понятно, что у наших населенных пунктов — Волосского, Ракшивки, Червоного Садка и Майорки, достаточно депрессивных сел, была только одна надежда на выживание — децентрализация и объединение. Села вошли в состав Новоолександровской ОТГ. Весной 2015 года прошли выборы. Выдвигая кандидатов, спорили, кто мог бы объединить всех: фермеров, предпринимателей, активистов, экологов, любителей животных… Такого человека искали в Совете ветеранов, в школе и в неформальном Совете фермеров. На моей кандидатуре остановились. После согласования этого вопроса с церковным священноначалием, я пошел на выборы. Как оказалось, зря.

Персональный ад старосты

На второй месяц работы старостой я перестал спать. Мне пришлось употреблять довольно сильные успокоительные. Я находился в постоянном напряжении. Священник в селе — лицо уважаемое. Даже если у людей горе и ты их утешаешь, это все равно благостно. Став старостой, я столкнулся с волной негатива, непонимания, обвинений. Это все было очень концентрированно и очень резко. Я не был к этому готов. Был момент, когда я стал ненавидеть телефон, потому что из пяти звонков четыре были — проблемы, жалобы, крики.

Злую шутку со мной сыграла моя открытость и коммуникабельность. Предыдущая власть не делала ничего. И люди перестали к ней обращаться. Они этой власти не верили, ничего от нее не ожидали и ничего у нее не просили. От этого власть пребывала в тихом счастье. А когда я стал старостой, люди подумали: он же батюшка! Он все может! Сейчас помолится — и вода потечет из крана, мусор вывезется, дожди прольются на огороды, сады зацветут, свиньи опоросятся! На интуитивном уровне люди хотели, чтобы их услышали, чтобы кто-то откликнулся на их нужды. А я рубаха-парень и всем хочу помочь. Но так тоже нельзя было делать!

Дело в том, что я стал старостой в нижнем экстремуме проблем села. Все рухнуло. Я помню ощущение страшной беспомощности, когда ты не то что не успеваешь решать проблемы, ты не то что не успеваешь подумать о решении проблем, ты не успеваешь их фиксировать! А я же привык всегда быть добровольцем-энтузиастом! И тут я понял, что нужно менять подход. Нужен стратегический план. Часть проблем — отставить и вообще ими пока не заниматься. Взять одну какую-то и глобально ее решить. Потом приняться за вторую и далее по списку. Мой первоочередной список выглядел так: вода, мусор, школа.

Знакомство с Валентином Резниченко

Вскоре после моих выборов, в мае 2015 года, новоназначенный председатель облгосадминистрации Валентин Резниченко приехал на выездной прием в соседнее село, Сурско-Литовское. Звонит голова нашей ОТГ и говорит: «Завтра поедем на прием. Только приоденься!». А я не люблю костюмы. На работу в сельсовет ходил в джинсах и удобных растянутых свитерах. Чтобы можно было вляпаться в грязюку, сесть на пол, залезть в люк, побегать. В костюме в селе ты как слон в посудной лавке. Ты не можешь ничего делать руками, потому что должен беречь костюмное наследие. Испортишь дорогую вещь — домой не пустят! Поэтому я сказал голове ОТГ, что у меня нет денег, в надежде что отстанет. А он говорит: «Я с тобой поеду в магазин и куплю тебе костюм». Тут я понял, что деваться некуда, поехал с женой и купил костюм, приоделся и пошел на прием.

Приехали. Служба протокола заранее записала вопросы. Сейчас уже не помню, что написал. Но разговор пошел о другом. Я стал говорить о Майорке, самом красивом селе Днепропетровщины, которое умирает без воды. Стал говорить о новом корпусе школы и о дорогах. Состоялся такой диалог:

— Вы так много проблем называете. Я не понимаю, почему мы должны их решать.

— Во-первых, это очень красивое село. Во-вторых, нам больше не к кому обратиться. Мы не сможем сами все это сделать. А в-третьих, тут живут люди!

— Собирайте документы.

И тут я почувствовал, что вопрос сдвинулся.

Вода

Не имея собственных колодцев, наше село получало воду по трубам от КП «Днепроводоканал». В село вода заходила через подводной дюкер, проложенный по дну Мокрой Суры. Он был слишком маленького диаметра. Его надо было заменить. Как и абсолютно все коммуникации по селу. Они просто сыпались. Закачав в трубу 1000 литров воды, на выходе получали 100 литров. 90% потерь!





За деньги областного бюджета мы заменили магистральные трубы от счетчика входа по трем селам. Тендеры проводила облгосадминистрация. Но проект разрабатывали мы сами. Он был очень важен для нас. Мы понимали, что второго шанса на возрождение села может и не быть. Поэтому разработанный профессионалами проект мы просили оценить других экспертов, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. Чтоб потом не вышло, что труба есть, а воды в ней — нет. Потом мы также внимательно следили за работой строителей и за поставкой материалов. Дело не в том, что подрядчик ненадежен. Дело в том, что на большом проекте может быть огромное количество досаднейших мелочей, способных испортить все дело.

За деньги областного бюджета мы реконструировали старую насосную станцию. Установили суперсовременное немецкое оборудование. Теперь директор нашего коммунального предприятия управляет ею со своего смартфона. Если в городской трубе падает или резко повышается давление, умная система все сглаживает, чтобы не страдали наши трубы и наши жители. Когда в Волосское на экскурсию приезжают технари, мы всегда показываем им эту систему. И они просто не хотят от нее уходить. Это просто чудо! Благодаря использованию этой системы только затраты электроэнергии упали где-то в 6 раз!

Сейчас наша водная реформа уже практически закончена. За деньги областного бюджета, Новоалександровской громады, населения, фонда громады и грантов швейцарского правительства мы заменили 34 км магистралей и уличных водопроводов. До полного завершения осталось проложить в общей сложности около 2 км уличных водопроводов на разных улочках.

Школа

Приступив к разработке проекта нового корпуса волосской школы, мы хотели, чтобы этот проект был современным, уникальным, давал надежду на светлое будущее, смотрел вперед, а не назад. На этапе его разработки мы плотно сотрудничали с советником главы ОГА Юрием Голиком. Мы решили, что проект должен быть разработан не мной и не Юрой, а нашими детьми. Мы дважды проводили дебаты на эту тему с участием школьников, выпускников, учителей. Мы рисовали, работали в группах, фантазировали. И все, что мы тогда родили, легло в основу техзадания для проектантов. Мы получили проект, воплощающий мечты наших детей. С обсерваторией, зоной изучения дорожного движения для малышей с действующим светофором и электромобилями, на которых дети смогут ездить.

Сейчас школа быстро строится. Это большая радость для нас. Потому что в существующем здании просто нет места! На новогодний концерт очень хотели прийти родители, но просто не смогли. В старом здании нет ни спортзала, ни актового зала. И концерт школьного хора мы проводили в коридоре. Дети и учителя едва втиснулись! Есть у нас и танцевальный кружок, который тоже страдает от отсутствия места!

Есть и чисто гигиенические проблемы. Школьный туалет был в виде простой дырки в земле. В 2013 году сделали теплый, но он был закрыт из-за отсутствия в селе воды. Из-за тесноты мы не можем сделать кабинетную систему. Просто нет места для кабинетов физики, химии, биологии, трудовых мастерских. Физкультура проходит на соседней улице. Так нельзя жить! Сельские дети ничем не отличаются от городских. И у них должна быть возможность получить те же навыки и знания, что и у их ровесников из Днепра или Киева.

Новый корпус школы поможет нашему селу, в котором нет клуба, получить уютное общественное пространство. Актовый зал станет местом встречи жителей села. Школьные мастерские с деревообрабатывающими станками мы сделаем для местных жителей открытым коворкингом во второй половине дня. Я очень рад, что этот проект нашел поддержку у главы облгосадминистрации Валентина Резниченко. Уверен, что когда строительство закончится, школа станет гордостью области. Ее строительство началось в сентябре прошлого года. Мы очень надеемся, что новый учебный год мы сможем начать в новом школьном здании.

Дороги

В ОТГ есть небольшие дороги, которые мы можем чинить своими силами. А есть трассы между населенными пунктами. Они имеют колоссальное значение для жителей сел. Их чинили за деньги областного бюджета. И самое деятельное участие в этом проекте тоже принимал Юрий Голик.

С одной стороны, механизм тут очень простой: сельсовет подает заявку на имя своего областного депутата, он передает ее дальше по инстанциям. Но очень важно, чтобы ни на одном из этапов заявка не забуксовала. С Юрием Голиком, который внимательно следил за сопровождением всех этапов, мы стали настоящими друзьями.

Человечность

Всего у нас было 5 больших проектов, сделанных в разных частях села совместно с облгосадминистрацией за деньги областного бюджета. Но важны также маленькие неожиданные бонусы. Читаю как-то в Фэйсбуке, как Юрий Голик рассказывает, где открыли буккроссинги и куда повезли книги. Сюда 300 книг, туда 300 книг! И еще вон туда. Да что ж такое?! Безобразие! Все, понимаешь, читают, одни мы тут сидим и пасем задних! Я пишу: Юра, привет! А можно и нам книг? Через 12 минут со мной связался подрядчик, который делал специальные полки в виде букв. Теперь у нас в старостате есть буккроссинг. Он придает административному зданию открытость и человеческое тепло.

Есть еще одна, очень важная для меня история. Одно дело, когда люди делают что-то хорошее, потому что обязаны, а другое — по зову сердца. Бюрократ всегда делает только то, за что ему платят деньги. А человек — еще и сверх этого, просто чтобы ему было приятно смотреть на себя в зеркало по утрам. В нашем коммунальном предприятии бригадиром работал дядя Витя, у него нет ног. Я с восхищением написал в Фэйсбуке об этом умелом, неунывающем человеке, глядя на которого никто в Волосском не может себе позволить ныть. Прочитав это, Юра Голик приехал в Волосское, познакомился с дядей Витей и подарил ему ноутбук и телефон. Это было неожиданно и приятно. Вроде бы очень просто. Но очень важно для дяди Вити! Это яркий пример отношение Юрия Голика к жизни. Он делает колоссальную работу. И чтобы она приносила результат, выхватывает людей, похожих на него.

Что поменялось за 4 года?

Самые главные изменения — это не строительство школы, и не вода из крана. Люди поверили, что можно жить по-другому. Что государство может быть с человеческим лицом, а не с жутким оскалом. Люди поверили в то, что децентрализация может дать возможность гордиться своим селом, дать возможность хотеть жить в своем селе. До 2015 года бюджет Волосского был 1 млн грн. Этих денег хватало только на зарплаты и больше ни на что. Здание сельсовета стояло без воды, без канализации, без отопления, с протекающей крышей. Сейчас бюджет старостинского округа — 16 миллионов. А это ресурс, благодаря которому можно сделать очень многое.

Когда прошла водная реформа в центральной части села, стоимость квартир в двухэтажных домах выросла на 60%. Выросла стоимость дачных участков на 5−10%. Просто благодаря улучшению качества жизни. Когда начали вывозить мусор и бороться со свалками, когда кое-где и на дачах появилась вода в кранах, когда починили дороги — все это и привело к такому результату.

Начали происходить интересные вещи по всей Новоалександровской ОТГ. В школе Новоалександровки — наплыв детей. За последние годы количество учеников в ней выросло на 25%. Качество образования в сельской школе настолько выросло, что родители перестали возить детей в город. Долгое время люди, особенно молодые, выезжали из села. Когда мы решили вопрос с водой, с дорогами, с уличным освещением, они начали возвращаться. По всей ОТГ идет строительство, растет число детей в школах и детских садах. Миграция из села остановилась. Начался обратный процесс. Пока возвращаются бывшие волохи. Но мы надеемся, что вскоре жить у нас захотят и другие люди.

К сожалению, сегодня жители Волосского, многие из которых работают в Днепре, своими налогами пополняют бюджет мегаполиса. При этом они пользуются инфраструктурой Волосского, водят детей в местную школу, в детский сад. Это несправедливо, но так организован бюджетный процесс. Отсюда следующая задача, которую должны решать следующие руководители ОТГ. Нам нужно привлекать инвестиции. Много нам не надо. Если в Волосском будет создано хотя бы 50 рабочих мест с высокой оплатой — это очень сильно изменит ситуацию в селе.

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