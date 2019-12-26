Украину в 2020-м ждут изменения в лучшую сторону, — победитель «Битвы экстрасенсов»

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На телеканале СТБ состоялся финал 20-го, юбилейного сезона мистического реалити «Битва экстрасенсов». Двенадцать участников несколько месяцев сражались за звание лучшего экстрасенса страны. Победителем стал ясновидящий Арман Цыбульский, ром по национальности. Кстати, он участвует в проекте уже второй раз. В 14-м сезоне он был в шаге от победы. Придя вновь, Арман сразу озвучил свой девиз: «Победа или смерть»… В работе Арман использует магическую книгу, с помощью которой может даже переписывать человеческие судьбы. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ясновидящий рассказал, зачем вернулся на проект во второй раз, как обнаружил в себе сверхспособности и что нужно делать, чтобы очиститься от негативной энергии. Читайте также: Становимся в круг, поджигаем листы бумаги и говорим заклинания: шокирующие признания ведущего «Битвы экстрасенсов»

«Я входил в своего рода транс — и мне открывалась информация о людях»

— Арман, когда вы осознали, что наделены сверхспособностями?

— Знал об этом всю жизнь, с самого детства. Более того, считаю, что подобной сверхчувствительностью наделены многие люди. Просто не все ее в себе способны ощутить и раскрыть. В определенные периоды жизни я и сам пытался отвергать свой дар. Но со временем понял, что он мне необходим. И что самое главное — я способен помогать другим людям.

— В какие моменты вам пришлось отвергать свои способности?

— Это происходило в моменты моего внутреннего становления, когда менял мировоззрение. Я не всегда был уверен, что стоит обращаться за помощью к сверхспособностям. Иногда мне казалось, что лучше подавить их в себе. Но, знаете, это невозможно. Они будто бы сверлили где-то у меня внутри, искали выход. Эти сверхсилы проявлялись во всех сферах моей жизни, в том числе в творчестве — я ведь еще и писатель. Чувствовал других людей и описывал их судьбы в своих книгах.

— Как это происходило?

— Я входил в своего рода транс — и мне открывалась информация о людях. Бывало, писал о тех, кого знал лично, но большая часть поступающей мне информации — это истории реальных незнакомцев. Я вплетал полученные знания в сюжеты своих книг.

— Можете предугадать собственную судьбу или судьбу своих близких?

— В большинстве случаев способности не проявляются по отношению к самому себе. В моменты, когда ты хочешь увидеть свое будущее, берет верх личная мотивация. По этой же причине экстрасенсам сложно смотреть судьбы близких. Сверхспособности открываются в полной мере только по отношению к другим людям.

— Вы никогда не боялись своего дара?

— Его ни в коем случае нельзя бояться! Если человека пугает сила, таящаяся в нем, значит, он не сможет в полной мере ее контролировать. А контроль в экстрасенсорике очень важен. Ведь если впускать в себя информацию полностью, погружаться в судьбу каждого проходящего мимо человека, можно просто сойти с ума.

— Значит, вы научились полностью контролировать свою силу?

— Да. Но использую свои способности только по надобности, а в обычной жизни стараюсь их просто приглушать.

В своей работе Арман использует магическую книгу

— Что же может заставить вас обратиться к своему дару?

— Я чувствую, когда моя помощь действительно нужна людям. Бывают ситуации, когда сама Вселенная дает мне знак, что именно сейчас я должен помочь конкретному человеку, «просмотреть» его. В такие моменты мое и его присутствие в одном месте становится судьбоносным. Когда чувствую, что должен вмешаться в судьбу человека и помочь ему, обязательно это делаю.

«Письмо может стать полноценным магическим обрядом, если человек со способностями концентрируется на процессе»

— В вашем роду у кого-то был экстрасенсорный дар?

— Мои мама и бабушка занимались магией. Мама рассказывала, что я родился очень сильным. Поэтому с раннего возраста начал давать советы своим родным, а не наоборот. Просто чувствовал в себе силу гораздо большую, чем есть у моей мамы и бабушки. Спасибо им за то, что они видели, понимали это и никак не мешали мне развиваться.

— С какими вопросами к вам чаще всего обращаются за помощью?

— Это обычные три направления, которые больше всего волнуют людей: личная жизнь, карьера и здоровье. Но я к каждому человеку подхожу индивидуально. Могу даже отказать, если знаю, что моя помощь не нужна. И таких людей достаточно много. В основном это те, причина бед которых кроется в них самих, в их эгоизме. Зачастую они хотят, чтобы им кто-то дал волшебную таблетку. Но волшебной таблетки не существует. Если пойму, что человек меня не слышит, просто не буду продолжать с ним работать.

— Известно, что вы уже принимали участие в 14-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Почему решили прийти на проект второй раз?

— Я не просто решил прийти снова, я жил с этой мыслью пять лет! Мне кажется, что в 14-м сезоне я сам допустил ошибку. Чувствовал, что могу победить и тогда. Но решил, что для моей жены (Рубина Цибульская, финалистка «Битвы экстрасенсов». — Авт.) остаться в проекте важнее, чем для меня. Поэтому начал осознанно уступать ей.

Можно сказать, я самостоятельно изменил собственную судьбу и завис на одном цикле своей жизни. Так что не видел для себя другого пути, кроме как принять участие в новой «Битве». К тому же за это время я стал еще сильнее — нашел новые способы, более эффективные и мощные, которые могу применять в своей работе. Кстати, 20-й сезон «Битвы» очень непростой. Он стал для меня знаковым, ведь я родился 20 января. Этот жизненный цикл подходит к концу, и чтобы завершить его, я должен был одержать победу в проекте.

— Значит, когда вы шли на 20-й сезон, точно знали, что окажетесь победителем?

— Не был уверен на 100 процентов, ведь в любой момент может вмешаться Всевышний и изменить ход событий по какой-то причине. Так случается, если человек совершает ошибки. Но я настолько материализовал мысль о победе, что видел каждую ситуацию, возникающую на проекте. Конечно, оставались некоторые сомнения, но все же я был уверен в том, что все делаю правильно.

— Какое испытание на проекте стало для вас самым сложным?

— Для меня самое сложное — это столкнуться с материнским горем, а таких историй на проекте было много. Хочется, чтобы в жизни каждого из нас присутствовало больше любви и добра. На самом деле я не абстрагируюсь от человеческого горя, наоборот, пускаю его в себя как эмпат. Да, это сложно, но, погрузившись в историю, начинаешь чувствовать человека, видеть отсутствующие элементы и картины из его жизни. Без этого ничего бы не произошло.

— Что вы ощутили, став самым сильным экстрасенсом страны?

— Сложные чувства… Это была кульминация, пик эмоций. Когда осознал, что победа моя, с меня будто оковы спали. Я почувствовал, что теперь начнется новая жизнь.

— Как ваша супруга Рубина отреагировала на то, что вы пошли на «Битву экстрасенсов»?

— Когда я принял решение снова участвовать в проекте, она немного испугалась. За последние пять лет Рубина привыкла быть ярче меня (смеется). Знаете, движение вперед вообще многих пугает. Но потом она смирилась с этой мыслью. А позже, узнав о победе, Рубина порадовалась за меня. Хотя, думаю, она уже была готова к такому финалу.

— Вспоминая отборочный тур 20-го сезона, что можете сказать? Легче было проходить его во второй раз?

— Когда проходил первые испытания в 20-м сезоне, мне хотелось все ускорить. Я чувствовал свой уровень, понимал, что могу показать намного больше, чем требовалось. Мне хотелось отмотать все до той точки, на которой остановился пять лет назад, и делать что-то новое, конечно же. Так что на первом этапе было проще. А потом все складывалось, как должно было быть.

— Ваш метод работы связан с книгой…

— Она — мой основной инструмент, как и сам процесс письма. Не все знают, но письмо может стать полноценным магическим обрядом, если человек со способностями концентрируется на процессе, направляет свою энергетику, выводя ручкой буквы на бумаге. Я использую и энергетические отпечатки ладони человека, и карты Таро, и цыганскую магию.

«Прогулки возле природного водного потока бывает достаточно, чтобы избавиться от негативной энергетики»

— Кого на проекте считали своим главным конкурентом?

— Наверное, это Ирина Соломон. Я опасался, что она, а не я, одержит победу. Вообще все финалисты сильные. Можно было ожидать от каждого, что он обойдет меня в какой-то момент. Это подстегивало и заставляло быть еще сильнее. С составом 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» у меня сложились очень дружеские отношения. Я старался понять каждого. И даже когда возникали какие-то конфликты, не держал ни на кого зла. Вышел из проекта еще сильнее. Планирую консультировать людей в вопросах магии и продолжать писать. В этом моя суть. «Битва экстрасенсов» объединила во мне и сверхспособности, и писательскую деятельность.

— Возможно, какая-то из книг будет посвящена проекту?

— Не исключено, что какой-то фрагмент будет ему посвящен. Я всегда использую собственный опыт и делюсь им в своих произведениях. Естественно, проект, который так сильно на меня повлиял, не может не отразиться на моем творчестве.

Арман Цыбульский: «Старайтесь мыслить позитивно. И тогда весь год станет для вас удачным»

— Как вы восстанавливаете силы?

— Работа с людьми — это постоянный стресс. После нее нужно очищаться, избавляться от негатива. Не только энергетически, но и психологически. Поэтому устраиваю себе отдых. Для меня это время, проведенное в селе, в доме родителей. Природа и есть моим местом силы.

— Можете дать совет, как обычному человеку избавиться от негатива и плохой энергетики?

— Есть места, где наиболее сильная энергетика планеты. Первое — это вода. Она очищает, именно с водой связаны очень мощные энергопотоки. Прогулки возле природного водного потока бывает достаточно, чтобы избавиться от негативной энергетики. Подобный отдых помогает даже при легких сглазах. Еще полезнее окунаться в воду с головой. Второе место с сильной энергетикой — парки и леса. Деревья являются энергоканалами, поскольку их связывают четыре стихии: воздух, земля, огонь и вода. Полезно гулять среди деревьев, держаться за ствол и сидеть у корней. Так человек попадает в мощный энергоканал, очищается и насыщается природной энергией. Более того, он усиливает свою собственную защиту.

— В канун Нового года все хотят знать, чего нам ожидать от 2020-го.

— Для нашей страны этот год станет годом роста. Как я перешел благодаря «Битве экстрасенсов» в новый цикл, так и Украина начнет свой новый этап. Я вижу движение вперед и изменения в лучшую сторону. Главное — не переносить с собой прошлогодние обиды и негативные мысли. Ведь новый год — это тоже начало нового цикла для каждого из нас. Нужно отпускать негатив. Тогда мы освободим внутри себя место для положительного роста. Не ругайтесь в праздник, старайтесь мыслить позитивно. И тогда весь год станет для вас удачным.

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