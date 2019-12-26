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Происшествия

Полиция завела дело на жителя Харькова, снимавшего на видео умирающего человека

23:50 26 декабря 2019 27
Снимал на видео
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове, где недавно была спасена заложница, зафиксирован вопиющей случай человеческого безразличия: мужчина снимал на телефон человека, который в агонии катался по земле, не оказав ему помощи, и затем выложил шокирующие кадры в Сети.

Об этом сообщили в областном отделении Нацполиции.

Правоохранители уточняют, что 20 декабря в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного мужчины в лесопосадке по проспекту Победы.

В этот же день в сети Интернет появилось видео, на котором видно, как этот же человек в беспомощном состоянии лежит на земле и еще подает признаки жизни. Видео о последних минутах жизни мужа снимал на телефон неизвестный гражданин, который выгуливал собаку.

Патрульные полицейские установили человека, который сделал эту видеозапись и выложил в социальной сети. Как выяснилось, 34-летний местный житель вышел на прогулку с собаками и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в социальную сеть.

Работники полиции также установили личность погибшего. Им оказался 31-летний житель Харьковской области, который в тот день поехал по делам в город. По заключению экспертов, его смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.

Следственным Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что к длительному сроку приговорен главарь боевиков «ЛНР», который готовил теракт в Харькове.

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