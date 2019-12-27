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Украина

Успели: в "Нафтогазе" заявили о перечислении в бюджет рекордной суммы дивидендов

0:57 27 декабря 2019 6
Андрей Коболев
Инф. «ФАКТОВ»

Принимавший участие в переговорах с РФ по газу глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что компания, в ответ на требование правительства перевести в госбюджет до 27 декабря дивиденды за деятельность в текущем году, перечислила 13 млрд грн.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Коболева, в бюджет, в частности, перечислено 8,5 млрд грн дивидендов за деятельность в текущем году компаний группы, а также 4,5 млрд грн других дополнительных платежей.

«Всего за декабрь „Нафтогаз“ обеспечил поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники», — отметил Коболев.

Напомним, что вчера, 26 декабря, Кабинет министров Украины своим распоряжением обязал «Нафтогаз» не позднее 27 декабря 2019 года направить в госбюджет на выплату дивидендов часть чистой прибыли за девять месяцев текущего года в сумме 8,5 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. За январь-сентябрь 2019 года группа получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд гривен. Это, в свою очередь, на 27% больше результата 9 месяцев 2018 года (16,7 млрд гривен).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что до 29 декабря должно быть подписано мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом». До этого времени должны быть отозваны все иски, сняты все аресты с имущества «Газпрома» в Европе. Таким образом стороны намерены «обнулить» все взаимные судебные претензии.

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