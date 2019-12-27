Украина

"Быстрее вывезут своих людей": Джемилев нашел позитивный момент в начале движения поездов по Крымскому мосту

Уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что в запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту есть и позитивный момент — сооружение может пригодиться на случай деоккупации Крыма.

Такое мнение он высказал в комментарии изданию «Обозреватель».

«То, что железнодорожное движение провели, имеет положительное значение. Тех людей, которых они привезли, надо же будет как-то вывозить. С мостом получится быстрее», — считает Джемилев.

«Дай Бог, чтобы этот мост не развалился до деоккупации Крыма», — посетовал один из лидеров крымских татар.

Вместе с тем Джемилев констатировал: пуск поездов в оккупированный Крым — «это всего лишь один из элементов того, что они (оккупанты. — Ред.) делают». Он напомнил о милитаризации, уничтожении экологии, «массовом перемещении в Крым российских граждан». «Все это преступления России», — подчеркнул лидер крымских татар.

По мнению Джемилева, союзники Украины на Западе могли бы отреагировать на действия России в Крыму новыми санкциями. «Мы об этом постоянно говорим», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», железнодорожное сообщение с аннексированным Крымом открывал лично российский президент Владимир Путин. В представительстве президента Украины в АРК назвали визит лидера страны-агрессора грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права. А после приезда на полуостров пассажирского поезда из Санкт-Петербурга прокуратура АРК открыла уголовное производство против компании-перевозчика — «Гранд-Экспресс», которая организовала его незаконную переправку через границу Украины.

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