Украина

Не "Зе" и не "турборежим": в Украине назвали слово года

Термин «диджитализация», употребляемый представителями нового Кабмина для обозначения процесса отказа от излишней заборюкратизованности госаппарата, стал словом года по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мислово».

Об этом говорится в сообщении на сайте словаря.

Отмечается, что слово «диджитализация» является транслитерацией английского «digitalization». Его составители «Мислово» определяют как «изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий».

Авторы добавляют, что «диджитализация» — это упрощенная форма точного украинского аналога «цифровая трансформация», которая является проявлением глобальной цифровой революции.

«Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии», — отмечают составители «Мислова».

По словам составителей словаря, слово «диджитализация» стало самым популярным среди поисковых запросов на их сайте.

Среди других претендентов на звание слова года — «Зе» (сокращение фамилии Владимира Зеленского), «монобольшинство», «турборежим», «разведение», «красные линии» и «пленные».

Как отмечают составители словаря «Мислово», он был создан в 2012 году с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка, а слова и определения к ним присылают обычные пользователи.

В 2019-м словарь выбирал слово года уже в седьмой раз. В предыдущие годы это были «Томос», «безвиз», «коррупция», «блокада», «киборги» и «Евромайдан».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пенсионеров будут учить цифровой грамотности, чтобы они не «выпадали» из диджитализации различных процессов.

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