Мир

В России при посадке загорелся стратегический бомбардировщик: первые подробности

В Астраханской области России бомбардировщик Ту-22М3 совершил экстренную посадку с отказавшим двигателем и загорелся. Ранее на Северном Кавказе разбился российский штурмовик Су-25УБ.

Как сообщает «Коммерсант», сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик совершил экстренную посадку на грунт. Также сообщается, что летчикам удалось покинуть поврежденный самолет, который выполнял полет без боекомплекта.

Также росСМИ пишут, что посадка была совершена на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова возле Ахтубинска за пределами города, и что самолет летел с военной базы Шайковка в Калужской области и не долетел до места назначения несколько километров.

Ту-22М3 — модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М, разработанный в 1960-х годах. Основными задачами Ту-22М3 является уничтожение наземных и надводных целей. Максимальная скорость полета — 2,3 тыс. км/ч, дальность — 6,8 тыс. км, максимальная бомбовая нагрузка — 24 тыс. кг.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Краснодарском крае России разбился боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» 55-го отдельного вертолетного полка. Погибли два летчика. Вертолеты из этого полка принимали участие в нападении осенью 2018 года на украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» у берегов аннексированного Крыма.

Фото Ту-22М из Википедии.

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