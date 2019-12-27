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Отек мозга и легких: названа предварительная причина смерти Галины Волчек
Художественный руководитель «Современника» Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни в одной и больниц Москвы.
Предварительной причиной смерти художественного руководителя театра «Современник» стали отек головного мозга и легких, пишет КП.
Перед этим у актрисы начали отказывать органы.
Издание сообщает, что Галина Волчек попала в больницу два дня назад. Ее состояние оценивал ось как тяжелое. В медицинских кругах сообщали, что у худрука «Современника» начались осложнения на сердце и почках. Она была подключена к аппарату ИВЛ.
Врачи делали все возможное для спасения Волчек, однако помимо двойной пневмонии у артистки диагностировали закупорку легочной артерии.
Галина Волчек как худрук открыла имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в «Современнике», — «Эшелон» и «Спешите делать добро» Михаила Рощина, «Восхождение на Фудзияму» Чингиза Айтматова и Калтая Мухамеджанова, «Обратная связь» Александра Гельмана, «Звезды на утреннем небе» Александра Галина, «Мурлин Мурло» и «Мы едем, едем, едем «Николая Коляды.
Как режиссер поставила более 30 спектаклей как по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», состояние Галины Волчек ухудшилось днем 23 декабря. Режиссер на тот момент находилась в своем загородном доме в поселке Рожновка. Есть версия, что у Волчек быстро развилась пневмония. По другим данным, у пациентки возникли проблемы с сердцем. К тому моменту, когда «скорая» прибыла по вызову, Волчек уже находилась в состоянии комы.
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