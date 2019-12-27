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Смерть Галины Волчек: звезды делятся воспоминаниями и фото
Знаменитая российская актриса и режиссер Галина Волчек, которая умерла 26 декабря, была для многих звезд примером для подражания и близким человеком.
Знаменитости в соцсетях делятся воспоминаниями и фото с Волчек.
«Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — написала Алла Пугачева.
Скорбит и Лолита Милявская. «На белой странице, чистой, как ее любовь к театру, навсегда черными буквами вписано Имя Величайшей Женщины и Режиссера. Долгая и Красивая Жизнь!.. Величественный Уход в Вечность…» — поделилась певица.
Своими воспоминаниями поделились Максим Виторган, Филипп Киркоров, Юлия Высоцкая и многие другие.
«Ушел Великий Человек. И все слова лишние-их будет много, очень много, и все будут заслуженные слова, а чувства не передать… Мой личный пример для подражания. Сильная, своенравная. Глыба», — написала Ксения Собчак.
Напомним, что умерла Волчек в больнице, куда ее привезли с воспалением легких.
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