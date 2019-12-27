Стало известно о смерти двух украинских воинов: в сети показали их фото

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В сети сообщили о гибели на Донбассе украинского военнослужащего из Белой Церкви Сергея Пугача. Ранее сообщалось, что под обстрелом боевиков погиб воин 93-й бригады Холодный Яр Герман Соловьев.
О гибели Сергея Пугача пишет его друг Ярослав Гончаренко на своей страничке в социальных сетях. По его информации, похороны бойца состояться 27 января в 15−00. Когда именно погиб военнослужащий, не уточняется.
А 28 января похоронят погибшего в аварии ветерана Виталия Швеца с позывным «Танкист». Прощание с ним состоится в селе Ягубец Черкасской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под обстрелом на Донбассе погиб старший солдат 28-й бригады Василий Лисицын. Ему было всего 27 лет.
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