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Украина

Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе (фото)

13:22 23 декабря 2019 84
Поминальная свеча
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 22 декабря, от вражеской пули погиб воин 93-й бригады Холодный Яр Соловьев Герман Игоревич 90-го года рождения. Ранее при вражеском обстреле погиб боец ВСУ — старший солдат 28-й бригады Василий Лисицын.

Пресс-служба Операции Объединенных сил сообщает, что при вражеском обстреле военнослужащий получил ранения, которые были несовместимы с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким воина.

Ранее сообщалось, что в тот день, когда проходил саммит «нормандской четверки» в Париже, на Донбассе погибло трое украинских воинов. Они выполняли боевые задачи в районе Золотого Луганского области. Бойцы погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве. Все воины служили в 14-й отдельной механизированной бригаде.

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