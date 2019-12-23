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Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе (фото)
В воскресенье, 22 декабря, от вражеской пули погиб воин 93-й бригады Холодный Яр Соловьев Герман Игоревич 90-го года рождения. Ранее при вражеском обстреле погиб боец ВСУ — старший солдат 28-й бригады Василий Лисицын.
Пресс-служба Операции Объединенных сил сообщает, что при вражеском обстреле военнослужащий получил ранения, которые были несовместимы с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким воина.
Ранее сообщалось, что в тот день, когда проходил саммит «нормандской четверки» в Париже, на Донбассе погибло трое украинских воинов. Они выполняли боевые задачи в районе Золотого Луганского области. Бойцы погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве. Все воины служили в 14-й отдельной механизированной бригаде.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..