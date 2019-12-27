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При крушении самолета в Казахстане пострадали украинцы: новые фото с места катастрофы
В авиакатастрофе в Казахстане, где в Алматы рухнул пассажирский самолет, пострадали два гражданина Украины, передает «УНН».
По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, украинцев доставили в больницу Алматы. Он уточнил, у пострадавших перелом позвоночника и травмы средней степени тяжести. Украинские консулы установили связь с пострадавшими гражданами Украины и поддерживают контакты с местными спасательными службами.
Возможными причинами авиакатастрофы в Казахстане называют неисправность самолета и ошибку пилотов. Также сообщается, что самолет при взлете несколько раз коснулся хвостом взлетной полосы. На данный момент речь идет о 12 погибших и 49 пострадавших. По некоторым данным, 10 из пострадавших находятся в тяжелом положении.
28 декабря в Казахстане объявлен днем национального траура.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хабаровском крае России при испытаниях разбился новый российский истребитель Су-57. Самолет упал в тайге, летчик успел катапультироваться.
Фото с сайта МЧС Казахстана
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