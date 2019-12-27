Украина

При крушении самолета в Казахстане пострадали украинцы: новые фото с места катастрофы

В авиакатастрофе в Казахстане, где в Алматы рухнул пассажирский самолет, пострадали два гражданина Украины, передает «УНН».

По словам директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, украинцев доставили в больницу Алматы. Он уточнил, у пострадавших перелом позвоночника и травмы средней степени тяжести. Украинские консулы установили связь с пострадавшими гражданами Украины и поддерживают контакты с местными спасательными службами.

Возможными причинами авиакатастрофы в Казахстане называют неисправность самолета и ошибку пилотов. Также сообщается, что самолет при взлете несколько раз коснулся хвостом взлетной полосы. На данный момент речь идет о 12 погибших и 49 пострадавших. По некоторым данным, 10 из пострадавших находятся в тяжелом положении.

28 декабря в Казахстане объявлен днем национального траура.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Хабаровском крае России при испытаниях разбился новый российский истребитель Су-57. Самолет упал в тайге, летчик успел катапультироваться.

Фото с сайта МЧС Казахстана

















Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter