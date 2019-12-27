Украина

"Сдвинуть Россию": в Украине заговорили об изменении "формулы Штайнмайера" по Донбассу

«Слуга народа» и советник секретаря Собеза Максим Ткаченко, ранее заявлявший, что некоторые из руководителей оккупационных администраций на Донбассе «могут остаться во власти», не исключил, что некоторые пункты «формулы Штайнмайера» в ходе переговоров могут претерпеть трансформацию.

В интервью «Интерфаксу-Украина» он заявил о планах перезапустить закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. «Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем „сдвинуть“ позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей… По той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что „формула Штайнмайера“, лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада Украины продлила на год действие закона о так называемом «статусе Донбасса». Закон остается в силе до 31 декабря 2020 года.



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