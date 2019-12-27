Общество и люди

Снег, дождь и ветер: синоптик рассказала о погоде в выходные дни

В субботу, 28 декабря, в большинстве областей Украины, как и в прежние дни, ожидаются осадки.

«Сильный ветер будет дуть на Правобережной Украине, это — результат противостояния мощной антициклонической области с двумя центрами — Wiltrud над Скандинавией, и Vanessa над Испанией, и восточным циклоном Ailton, который будет упираться антициклонам», — пишет на своей страничке в соцсетях синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в большинстве северных, центральных и даже южных (Одесская и Николаевская) областей 28 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На востоке Украины, в Днепре, Кропивницком и их районах, на Херсонщине, в Запорожье и в Крыму будет идти преимущественно дождь.

В Киеве 28 декабря ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня 0 + 2 градуса.

29−30 декабря в Украине ожидается похолодание и небольшая минусовая температура. А днем 31 декабря и 1 января вновь потеплеет.

Эксклюзивный материал «Мороз и снег: синоптики рассказали о погоде накануне Нового года» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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