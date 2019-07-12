Здоровье и медицина

У человека, работающего десять часов в день, повышается риск инсульта

Ученые не перестают говорить о том, как важно чередовать работу и отдых. Сегодня некоторые люди выбирают для себя многочасовой трудовой день с двумя получасовыми перерывами. Но сотрудники Университета Анже и Французского национального института здоровья и медицинских исследований предупреждают: если человек работает более десяти часов 50 дней в году, у него многократно повышается риск инсульта. Мозговая катастрофа нередко настигала людей, трудящихся в таком режиме более десяти лет.

Ученые анализировали данные 143 тысяч человек и пришли к выводу: многочасовой рабочий день повышал риск инсульта на 29 процентов. В группе проработавших в таком режиме более 10 лет, риск возрастал на 45 процентов. Наиболее уязвимыми оказались люди до 50 лет, трудившиеся посменно с постоянно меняющимся графиком.

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Чтобы снизить риск, желательно делать перерыв в напряженной работе на несколько лет, считают эксперты. Также важно выбирать здоровую еду, не курить, заниматься физкультурой и нормально спать.

Кстати, ранее британские ученые из университета Суррея пришли к выводу, что ночная работа может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и рака. Такие проблемы возникают из-за нарушения циркадных ритмов. Профессор Дерк-Ян Дийк сообщил, что каждый орган имеет свой ритм активности, и у человека, который перешел на ночной режим работы, сердце, мозг и почки работают несинхронно.

Вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти повышается и у тех, кто вынужден подолгу сидеть на работе. Но специалисты Колумбийского университета говорят, что риск можно снизить. По мнению ученых, важно, как человек проводит время после работы. Если он много ходит, умеренно тренируется, не сидит подолгу перед телевизором, негативные последствия можно снизить.

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