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Деньги

Субсидии деньгами: в Украине приняли важное решение о монетизации льгот

15:34 27 декабря 2019 530
Субсидия
Инф. «ФАКТОВ»

В Министерстве социальной политики, ранее сообщившем об обновлении формы заявления на субсидию в денежной форме, заявили, что с 1 января 2020 года льготники могут в любое время подать заявление о переходе с безналичной на наличную форму выплат субсидий на коммуналку.

Таким образом, отменяется ограничение, которое не позволяло украинцам отправиться за «монетизацией» после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период). «Раньше украинские льготники могли получать монетизированные выплаты, только если они подали соответствующее заявление до старта отопительного сезона, то есть до 15 октября. Теперь они могут сделать это в любой момент», — заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

В Минсоцполитики уточняют, что по состоянию на 1 декабря 2019 года льготы получали 2,7 млн человек, из них в наличной форме — около 80 тысяч. Средний размер выплат за ноябрь составил почти 800 гривен.

Эксклюзивный материал «В Украине ужесточат условия получения субсидий: к чему готовиться» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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