Ветерану АТО "Пуме" продлили арест

Украина

Ветерана АТО Инну Грищенко (позывной «Пума»), которую вместе с супругом заподозрили в причастности к покушению на бизнесмена в Ивано-Франковской области, суд оставил под стражей до 24 февраля 2020 года.

Как сообщает «Украинская правда», такое решение принял Печерский райсуд столицы. Судьи удовлетворили ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей, что было встречено пришедшими в суд поддержать «Пуму» криками «ганьба».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Инна Грищенко заявила, что в 2016 году не была знакома с фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — Юлей Кузьменко, Андреем Антоненко и Яной Дугар.

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