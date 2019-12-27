Гончарук заявил об отмене "зарплатного рабства": что изменится

Украина

На заседании правительства 27 декабря были сняты ограничения в выборе «зарплатных» карточек — отныне украинцы сами будут решать, на карту какого банка будут получать бюджетные выплаты. Как сообщил премьер Алексей Гончарук, в перечне — зарплата, пенсия и социальная помощь, причем что касается выплаты зарплат, то снятие ограничений распространяется на так называемых бюджетников.

«Правительство сняло ограничения относительно перечня банков, через которые сотрудники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Отныне деньги можно получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил «зарплатный проект», — написал премьер-министр.

По его оценке, решение будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживания граждан, «а значит, улучшит качество банковских услуг в стране».

Напомним, ранее стало известно, что государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года был выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривень, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен. Причиной стало сокращение поступлений в казну.

Премьер-министру и министру финансов пришлось оправдываться на брифинге. Они заверили, что все «защищенные» статьи бюджетных расходов будут профинансированы в полном объеме.

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