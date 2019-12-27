- 17:28 Выстелил в голову: в Луцке грабитель тяжело ранил директора финучреждения
- 17:20 Андрей Биба: что известно о владельце «БРСМ-Нафта»?
- 17:15 Гончарук заявил об отмене "зарплатного рабства": что изменится
- 16:59 В Новой Каховке задержали российского «вора в законе», которого разыскивал Интерпол
- 16:50 Молодой Кабмин это прививка от старых коррупционных связей, — политолог
- 16:44 Крушение самолета в Казахстане: появились новые данные о погибших и запись переговоров пилота
- 16:39 В Мукачево неизвестные избили посетителей кафе: в сеть попало видео
- 16:15 Вымогают деньги от имени руководства Минобороны: мошенники придумали новую схему
- 16:13 Шедшее из Одессы судно протаранило набережную в Стамбуле: впечатляющие видео
- 16:11 СМИ сообщили о назначении Беспалова в Фонд госимущества: что происходит?
- 15:55 Ветерану АТО "Пуме" продлили арест
- 15:46 В Киеве загорелась церковь: первые фото и видео ЧП
Гончарук заявил об отмене "зарплатного рабства": что изменится
На заседании правительства 27 декабря были сняты ограничения в выборе «зарплатных» карточек — отныне украинцы сами будут решать, на карту какого банка будут получать бюджетные выплаты. Как сообщил премьер Алексей Гончарук, в перечне — зарплата, пенсия и социальная помощь, причем что касается выплаты зарплат, то снятие ограничений распространяется на так называемых бюджетников.
«Правительство сняло ограничения относительно перечня банков, через которые сотрудники бюджетных учреждений могут получать выплаты. Отныне деньги можно получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил «зарплатный проект», — написал премьер-министр.
По его оценке, решение будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживания граждан, «а значит, улучшит качество банковских услуг в стране».
Напомним, ранее стало известно, что государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года был выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривень, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривен. Причиной стало сокращение поступлений в казну.
Премьер-министру и министру финансов пришлось оправдываться на брифинге. Они заверили, что все «защищенные» статьи бюджетных расходов будут профинансированы в полном объеме.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"