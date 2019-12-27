Житейские истории

чужого горя не бывает

Хозяин дома отставляет в сторонку старенькие, перевязанные изолентой костыли, чтобы не портили кадр, и я фотографирую семейную идиллию на фоне новенького настенного ковра. Мне это делать вдвойне приятно, поскольку глава семьи — инвалид детства с тяжелой формой ДЦП Гурбан Иммамвердиев. (О его судьбе «ФАКТЫ» писали 17 лет назад. Как оказалось, благодаря этой публикации мужчина женился. Но я об этом не знала.) В их дом в селе Семьяновка под Полтавой (раньше оно называлось Кротенки) я приехала потому, что недавно в него въехал многотонный КамАЗ. Причем поводом для командировки стало восстановление разрушенной хаты и всего, что в ней пострадало, за счет владельца машины. Ковер и современный диван, на который я попросила присесть супружескую пару, тоже стали частью компенсации пострадавшим. Читайте также: «Я не верила, что так бывает»: всего за 4 дня семье погорельцев собрали деньги на новый дом

«Приезжай. Если не понравлюсь, верну деньги, потраченные на дорогу»

Гурбан и Надя встречают меня как родную. Получается, я их сваха. И мы начинаем разговор с воспоминаний. Помню, будто вчера, как вспыхнули искорки надежды в больших глазах Гурбана, когда я ему сказала: «А вдруг мы найдем тебе невесту…» Он работал пожарным сторожем Рудянского лесничества Полтавского района. Несмотря на инвалидность, практически каждый день упорно поднимался к памятному знаку на месте переправы войск Петра І через Ворсклу, установленный на самой вершине горы, у подножия которой раскинулось его родное село. Под мышками — костыли, на плечах — 20-килограммовый вещмешок с биноклем, рацией и рабочей амуницией. И так десять лет подряд. Задачей пожарного сторожа было следить за лесом в радиусе 25 километров и при выявлении дыма сообщать руководству. В общем, беречь зеленые насаждения от пожаров.

Гурбан взахлеб рассказывал о своей любимой работе, о ее тонкостях и трудностях. А когда мы спустились с ним вниз, в село, уже покойная бабушка Таня, с которой он жил, завела разговор о женитьбе своего 33-летнего внука.

— Любая жена будет за ним, как за каменной стеной, — уверяла Татьяна Федоровна. — Несмотря на то что инвалид, за все берется: бурьян на огороде вырвет, полы в доме вымоет, зимой расчистит двор от снега… Сам он крепкий, вот только ноги у него слабые. Если бы нашлась женщина, пусть и с ребенком, которая согласилась бы жить с Гурбаном! И она была бы счастлива, и он, и особенно я. С каждым днем сил у меня все меньше. А так хочется увидеть в своей хате молодую хозяйку…

Такая женщина нашлась. Аж в Беляевке Одесской области. И не с одним ребенком, а сразу с тремя.

Гурбан и Надежда познакомились благодаря публикации «ФАКТОВ»

— Все получилось неожиданно, — улыбается Надежда, супруга Гурбана. — В тот день моя старшая дочка, торговавшая газетами, попросила поработать вместо нее. Покупателей не было, и я просматривала «ФАКТЫ». Мое внимание привлекла статья о Гурбане Иммамвердиеве. На фотографии был молодой человек в форменной одежде и с такими добрыми глазами. Он мне как-то сразу в душу запал. Прочитала, какой он хороший, и решила написать ему письмо с предложением познакомиться. Принесла газету домой, девчатам своим старшим показываю. Говорю, вот парень ищет себе жену. Что вы думаете, если я ему напишу? Одна говорит: «Тебе вечно всех жалко», а вторая сказала: «Что хочешь, то и делай». В общем, отправила я письмо в Рудянское лесничество…

— Письмо мне привез руководитель вместе с зарплатой, — подхватывает Гурбан. — Надя писала, что ей 43 года, она родом из Любарского района Житомирской области, после Чернобыльской катастрофы вынуждена была переехать на Одесчину — врачи рекомендовали детям сменить климат. Младшая дочка учится в десятом классе, две старшие уже самостоятельные. Осталась с ними одна — муж умер, получив большую дозу радиации.

Я целый день не расставался с этим письмом, все его перечитывал. И таким счастливым себя почувствовал! «Ничего, что старше тебя и с детками. Зато женщина с жизненным опытом. А молодая может и обмануть», — успокаивала меня покойная тетя Люда, с которой я советовался по поводу приглашения Нади к себе. «Приезжай, я жду, — ответил ей. — Если не понравлюсь, верну деньги, потраченные на дорогу»…

— Я собрала гостинцы. Помню, взяла помидоры, бутылку домашнего вина… Села в поезд, а сердце чуть не выскочит, — продолжает Надежда. — Мысли всякие были в голове… Думала: куда еду, зачем? В Кировограде даже хотела сойти с поезда. Но как-то доехала в Кротенки, разыскала нужный дом. «Здравствуйте, я Надя», — поздоровалась с бабушкой Таней, которая хлопотала во дворе по хозяйству. «Может, ты ради смеха приехала?» — спросила она меня.

— А я смотрел на эту красивую женщину и глазам своим не верил. Не мог произнести ни слова, — обнимает Гурбан жену. — Две недели мы приглядывались друг к другу и сумели разглядеть главное — внутреннюю красоту. Люди говорили в селе, что в то время я не ходил, а летал. Моя мама, которая живет в Мариуполе, настояла на свадьбе, хотя изначально мы планировали просто расписаться. До сих пор уверен, что Надю мне Бог послал. Она для меня все. Мы с ней родственные души. Ее дети и внуки стали моими.

«Это счастье, что в тот день мы с мужем были во дворе — ставили повалившийся забор»

За 17 вместе прожитых лет судьба неоднократно испытывала Гурбана с Надеждой на прочность. Но трудности только еще больше цементировали их союз. Когда Гурбан был в поисках невесты, то, например, ставил условие, что на переезд не согласится. Тем не менее большую часть своей семейной жизни прожил в Беляевке — супруги не стали спорить из-за хаты в Семьяновке с одним из родственников, претендовавших на нее, и уже на втором году брака вынуждены были перебраться в Одесскую область.

— Меня не хотели здесь отпускать с работы, но выбора у нас с Надей не было. Так сложились семейные обстоятельства, — рассказывает Гурбан. — На новом месте найти заработок по своему здоровью не смог, и с тех пор живем на мою социальную помощь, небольшую Надину зарплату и за счет подсобного хозяйства. Зато меня очень хорошо приняла дружная родня жены — не знали, где посадить. Хотя я не привык сидеть сложа руки. Единственное, чего не могу делать по домашнему хозяйству, так это спускаться в погреб. И зимой на улицу не выхожу, чтобы не упасть. А как только сходит снег, беру один костыль, чтобы вторая рука была свободна, и принимаюсь за любое дело: копаю, рубаю, ухаживаю за живностью, вырываю бурьян, вожу на тележке картошку с огорода… Теперь, когда у меня есть электроколяска, стало намного проще передвигаться на большие расстояния. Увы, с годами начала больше болеть спина. А вернуться на прежнюю работу не удалось — за это время технический прогресс шагнул вперед, и лесничество заменило пожарных сторожей на видеокамеры.

Надежда всю жизнь работала младшей медицинской сестрой. В последнее время, после того, как они с Гурбаном вернулись в Семьяновку на Полтавщину, — в 1-й городской больнице Полтавы. Увы, в прошлом году перенесла тяжелую операцию на позвоночнике, после которой получила вторую группу инвалидности.

И вот в одно мгновение дом этой семьи разрушился.

— Это произошло днем 23 октября. Была половина четвертого, — вспоминает Надежда. — Я хорошо запомнила время, потому что специально ходила на веранду посмотреть на часы. И только закрыла входную дверь, как раздался сильный гул и свист. Потом удар — и входная дверь с силой распахивается, едва не сбивая меня с ног. Я побежала к воротам и застыла на месте от ужаса. «Боже, Гурбасик! (так Надя ласково называет мужа. — Авт.) — кричу. — В нашу хату въехала машина, только задние колеса торчат». Это счастье, что мы с мужем в тот день были во дворе — ставили повалившийся забор.

Застрявшую в доме многотонную машину пришлось вытаскивать с помощью спецтехники. Фото управления ГСЧС в Полтавской области

Подобная авария в бывших Кротенках не исключительный случай. Виной тому затяжной крутой спуск с горы, у подножия которой проходит центральная сельская улица. Уже внизу дорога резко расходится вправо и влево. А прямо — жилые дома. Водители, потерявшие управление, едут прямо. Например, на подворье соседей Иммавердиевых машины влетали более десяти (!) раз. Однажды — заехали прямо в спальню, где находился хозяин дома. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Агентство местных дорог, на баланс которого с недавних пор передана опасная дорога, установило предупредительные знаки о запрете движения транспорта, вес которого превышает 24 тонны, расставило информационные билборды о необходимости снижения скорости, обустроило полосу для аварийной остановки с двумя валами щебнево-песчаной смеси при отказе тормозов. Напротив домов, находящихся в постоянной зоне риска, насыпан земляной вал. И главное — в Семьяновку из Полтавы можно въехать низом, по ровной дороге.

Но, как говорится, чему быть, того не миновать. Момент, когда камазовский кран-манипулятор, груженный бетонными столбами, мчится с горы, зафиксировала камера видеонаблюдения. На это страшно смотреть. Просто чудо, что на пути неуправляемой машины никого не оказалось. К счастью, с небольшого базарчика, расположенного рядом, люди разошлись минут за тридцать до этого. И стадо коров пастухи успели прогнать. А водителя грузовика спасло то, что он, бросив руль, лег на пол кабины. Иначе ему снесло бы голову крышей дома.

«Просила хозяина фирмы сделать так, как было. Он сделал так, как для себя»

— Машина разбила бетонный забор, кирпичную стену, перегородку стены, за которой у Гурбасика было рабочее место с компьютером, вырвала батарею отопления и застыла в спальне, — чуть не плача, рассказывает Надя. — По уцелевшим стенам и по потолку пошли трещины. От мебели и бытовой техники остались обломки, ковер на стене разорвался в клочья… Мы с мужем думали, что не переживем этого. Когда через несколько дней приехал хозяин фирмы, которой принадлежал КамАЗ, я ему откровенно сказала, что деньги нам не помогут. Разве мы с мужем потянули бы ремонт? К тому же зима впереди. Где жить? В летней кухне? Просила его об одном: сделать так, как было.

— А я не отказывался от помощи, — заявляет руководитель общества с ограниченной ответственностью «Лесной ресурс» 38-летний полтавчанин Александр Колосовский, бывший военный. — На место происшествия не смог прибыть сразу же, поскольку находился в командировке, но оперативно отправил туда бригаду строителей и по телефону заверил хозяйку, что окажу помощь в полном объеме. Попросил ее составить список поврежденных вещей. Ведь все случилось по вине моего водителя, значит, я должен нести ответственность. Если сломал, то обязан построить.

«Я был очень рад помочь этим людям», — говорит Александр Колосовский, взявший на себя все расходы по ремонту и обустройству дома

— Что рассказывал ваш водитель?

— Он работает у меня недавно, опыта перевозки груза на таких спусках у него не было. Ехал с горы на четвертой (!) передаче, тормозил педалью вместо того, чтобы включить вторую и подтормаживать мотором. Под конец спуска у машины просто сгорели тормоза и его понесло на всей скорости прямо в дом. Вырулить в безопасное место не получилось. Слава Богу, обошлось без жертв. Он снова за рулем (только по той опасной дороге больше не ездит), и машина восстановлена. Так что все нормально. Я его даже не наказывал — у него семья, дети… А самое главное — пострадавшая семья довольна восстановлением дома.

Александр объясняет, как все получилось. На один из объектов ему потребовались железобетонные шпалы. Нанять машину, чтобы доставить их на место, стоило бы порядка 5 тысяч гривен, поэтому, чтобы сэкономить, его помощник предложил использовать собственный КамАЗ. Но вместо экономии фирма получила значительный убыток.

— Восстановление разрушенного дома и его обустройство обошлось мне в 170 тысяч гривен, да еще в 80 тысяч — ремонт машины, — рассказывает Александр Колосовский. — Но, как говорится, спасибо Богу, что взял деньгами. Нанятым строителям я сразу сказал: «Делаем так, чтобы было лучше, чем раньше». В общем, делали, как для себя. Разобрали полдома, у которого, как оказалось, были глиняные стены. Чтобы он не упал, установили подпорки. Новую кирпичную кладку утеплили пенопластом. В доме заменили старую электропроводку и отопительную систему, потолки подшили гипсокартоном, установили новое окно и четыре двери, поклеили в трех комнатах обои, постелили линолеум… Все это сделали очень быстро, недели за три. А когда все было готово, взялись за обстановку. Купили современную мебель, плазменный телевизор, ноутбук, даже шторы и люстру. Провели Интернет…

Скажу честно, я был рад помочь этим людям. Не мог их оставить в беде. Теперь в полной мере понимаю слова Николая Пирогова, которые цитируют экскурсоводы в его музее-усадьбе, куда я часто водил своих гостей, когда служил в Виннице: «Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье и земной идеал».

Гурбан с Надеждой действительно счастливы и благодарны за такое проявление человеческой доброты. Показывая свой обновленный дом, вспоминают пословицу: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

— В этой хате никогда так тепло не было, как сейчас, — признаются супруги. — Вот только боимся пока долго находиться в спальне, где побывал «проездом» КамАЗ. В следующем году дорожники и местная власть обещают еще больше обезопасить горную дорогу и наш участок улицы с помощью отбойников. Тогда, возможно, воспользуемся этим новым диваном по назначению. Пока же на нем только фотографируемся…

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