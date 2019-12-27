В Николаеве многодетная мать выбросила новорожденного сына умирать на помойке

Происшествия

В Николаеве женщина выбросила на помойку живого младенца, которого она родила втайне. Как сообщили в полиции, тело мальчика обнаружили его же старшие братья и начали показывать «находку» соседскими мальчишками. Напомним, ранее в Белой Церкви 20-летняя женщина родила ребенка и выбросила его из окна квартиры на 7-м этаже.

Прибыв на место инцидента, следственно-оперативная группа не обнаружила тела ребенка на указанном в заявлении месте, однако после осмотра территории было установлено, что его забрала роженица.

У нее уже есть четверо детей, младшие из которых живут вместе с ней. Обнаружив, что снова беременна, женщина не обратилась к медикам, а решила рожать дома. В разговоре с полицейскими она заявила, что ребенок якобы родился мертвым.

После проведения экспертизы тела было установлено, что ребенок родился живым, а причиной его смерти стало переохлаждение.

Теперь горе-матери инкриминируют ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство малолетнего ребенка»). Наказание по этой статье состоит в лишении свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Подозреваемая

Напомним, 18 декабря Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского районного суда столицы Владиславе Трохимчук, история которой потрясла всю Украину. Она оставила трехлетнюю дочь и годовалого сына одних в квартире на одиннадцать дней. Более того, их заперли в комнате, лишив доступа к воде и холодильнику. Аня и Даня сдирали обои со стен, жевали линолеум, питались своими экскрементами. Мальчик умер от голода на восьмой день, а его сестра провела еще три дня в комнате с разлагающимся телом братика и от шока перестала разговаривать.

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