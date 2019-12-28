- 03:50 Зеленский подписал Избирательный кодекс: как будут проводиться выборы
- 03:12 Очень громко слушали музыку: мужчина расстрелял соседей – отца и сына
- 02:40 Взрыв на авиазаводе в США: пострадали люди
- 01:44 "Слуги народа" введут обязательное накопительное пенсионное обеспечение: что об этом известно
- 01:20 Завлекают на платную подписку: Microsoft выпустит новую версию Windows
- 00:55 Адвокат рассказал о возможной борьбе за наследство Галины Волчек
- 00:41 Дали три недели на размышления: в США озвучили дедлайн для строящих "Северный поток-2" компаний
- 27.12 23:55 "Дед Мороз" умер: на празднике скончался актер, раздававший подарки
- 27.12 23:33 Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед
- 27.12 22:46 Супермаркет залило кипятком: в сеть попало видео опасного ЧП в Одессе
- 27.12 22:32 Самое красивое новогоднее печенье: идеи декора
- 27.12 22:12 В Харькове суд освободил из-под стражи обвиняемого в двойном убийстве
Очень громко слушали музыку: мужчина расстрелял соседей – отца и сына
В России, где недавно на утреннике скончался Дед Мороз, произошло еще одно ЧП: житель Краснодарского края расстрелял соседа и его сына из-за того, что они громко слушали музыку.
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.
Так, в суд Анапского района направили уголовное дело в отношении 54-летнего россиянина, которого обвиняют в убийстве двух человек. Вечером в селе Супсех в Анапском районе 3 февраля 2019 года соседи подозреваемого слишком громко слушали музыку.
Подозреваемый решил сделать замечание, бросая камни в их двор, и 60-летний мужчина и его 30-летний сын вышли к соседу для разговора. Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина сначала выстрелил в голову старшего оппонента. Когда его сын попытался отобрать оружие, стрелок убил и его.
О происшествии стрелок сообщил в правоохранительные органы и вызвал скорую помощь. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что ранее в Забайкалье во время смены караула солдат срочной службы из табельного оружия расстрелял сослуживцев — восемь человек были убиты, еще двое были ранены. Тогда в российском оборонном ведомстве заявили, что «действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».
Ранее «ФАКТЫ» писали о случае расстрела в Киеве: по улице Чаадаева агрессивный мужчина из автомата расстрелял соседей, которые пришли к нему из-за того, что он воровал электричество.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».