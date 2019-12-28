Очень громко слушали музыку: мужчина расстрелял соседей – отца и сына

Мир

В России, где недавно на утреннике скончался Дед Мороз, произошло еще одно ЧП: житель Краснодарского края расстрелял соседа и его сына из-за того, что они громко слушали музыку.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

Так, в суд Анапского района направили уголовное дело в отношении 54-летнего россиянина, которого обвиняют в убийстве двух человек. Вечером в селе Супсех в Анапском районе 3 февраля 2019 года соседи подозреваемого слишком громко слушали музыку.

Подозреваемый решил сделать замечание, бросая камни в их двор, и 60-летний мужчина и его 30-летний сын вышли к соседу для разговора. Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина сначала выстрелил в голову старшего оппонента. Когда его сын попытался отобрать оружие, стрелок убил и его.

О происшествии стрелок сообщил в правоохранительные органы и вызвал скорую помощь. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в Забайкалье во время смены караула солдат срочной службы из табельного оружия расстрелял сослуживцев — восемь человек были убиты, еще двое были ранены. Тогда в российском оборонном ведомстве заявили, что «действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае расстрела в Киеве: по улице Чаадаева агрессивный мужчина из автомата расстрелял соседей, которые пришли к нему из-за того, что он воровал электричество.

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