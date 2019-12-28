Зеленский подписал Избирательный кодекс: как будут проводиться выборы

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, который ветировал в сентябре. На положительное решение главы государства повлияло то, что теперь в документ включены его предложения.

Об этом говорится в сообщении о законопроекте № 0978 на сайте Верховной Рады.

В его разделе XXII в статье 133 определено, что выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Кроме того, право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа.

Напомним, что в ВР анонсировали доработку Избирательного кодекса в феврале 2020 года. «В рамках рабочей группы была достигнута договоренность собраться в феврале 2020 года, возможно, в более широком составе, и доработать данный Кодекс, чтобы он стал лучше и эффективнее», — отмечалось в сообщении парламента. Кроме того, отмечалось, что Избирательный кодекс продолжат дорабатывать в течение следующего года.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского, за него проголосовали 330 нардепов.

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