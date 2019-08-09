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Не только переедание: Супрун назвала причины появления лишнего веса
Руководитель Минздрава Ульяна Супрун, ранее рассказавшая, как рассчитать индекс массы тела, разъяснила, какие факторы влияют на набор веса.
«Прежде чем решать худеть, важно понять, откуда берется лишний вес, и уже исходя из этого, формировать план похудения. Накопление жира в теле зависит от ряда причин, и далеко не всегда — от нас», — пишет Супрун на своей страничке в сосцетях.
Среди таких факторов она упоминает, в частности, традиции питания в семье, сон, гормональное здоровье и генетику.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун опровергла миф о возникновении онкозаболеваний из-за эмоций — прошлых обид и нелюбви к себе. Она назвала такие предположения антинаучными и безосновательными.
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