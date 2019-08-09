Не только переедание: Супрун назвала причины появления лишнего веса

Здоровье и медицина

Руководитель Минздрава Ульяна Супрун, ранее рассказавшая, как рассчитать индекс массы тела, разъяснила, какие факторы влияют на набор веса.

«Прежде чем решать худеть, важно понять, откуда берется лишний вес, и уже исходя из этого, формировать план похудения. Накопление жира в теле зависит от ряда причин, и далеко не всегда — от нас», — пишет Супрун на своей страничке в сосцетях.

Среди таких факторов она упоминает, в частности, традиции питания в семье, сон, гормональное здоровье и генетику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун опровергла миф о возникновении онкозаболеваний из-за эмоций — прошлых обид и нелюбви к себе. Она назвала такие предположения антинаучными и безосновательными.



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