25.06 / 25.38 27.99 / 28.46
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Не только переедание: Супрун назвала причины появления лишнего веса

11:26 9 августа 2019 116
Весы
Инф. «ФАКТОВ»

Руководитель Минздрава Ульяна Супрун, ранее рассказавшая, как рассчитать индекс массы тела, разъяснила, какие факторы влияют на набор веса.

«Прежде чем решать худеть, важно понять, откуда берется лишний вес, и уже исходя из этого, формировать план похудения. Накопление жира в теле зависит от ряда причин, и далеко не всегда — от нас», — пишет Супрун на своей страничке в сосцетях.

Среди таких факторов она упоминает, в частности, традиции питания в семье, сон, гормональное здоровье и генетику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун опровергла миф о возникновении онкозаболеваний из-за эмоций — прошлых обид и нелюбви к себе. Она назвала такие предположения антинаучными и безосновательными.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер