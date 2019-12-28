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Шоу-бизнес

Не только "Сваты" и "Слуга народа": в РФ купили еще один украинский сериал

5:50 28 декабря 2019 18
Папик
Инф. «ФАКТОВ»

После неудачного запуска на российском телеканале «ТНТ» украинского сериала «Слуга народа» на эксперименты с продукцией «Квартала-95» решился еще один канал в Белокаменной.

Так телеканал «СТС» покажет украинский сериал «Папик», пишет издание «Коммерсант».

Отмечается, что «Папик» уже успешно прошел в декабре 2019 года на украинском канале «1+1». Права на него СТС купил у дистрибутора — шведской Eccho Rights.

Создатели сериала — актер Владимир Зеленский, нынешний президент Украины, и его соратники: Сергей Шефир (сейчас советник президента) и Юрий Корявченков (депутат Верховной Рады). Зеленский вышел из этого бизнеса еще до президентских выборов, два партнера сделали это позже, поступив на госслужбу, говорит знакомый с деталями медиаменеджер. «Папик» снимался уже без их участия.

Главный герой «Папика» — всеми забытый актер, которого «охотница за папиками» принимает за миллионера.

По информации исследовательской компании Nielsen первые шесть серий 16-серийного сериала шли на «1+1» с долями аудитории от 20,6% до 24,5% среди зрителей 14−49 лет, что превышало среднюю долю канала в день эфира примерно на 11 процентных пунктов.

В России «Папик» стартует 20 января.

Ранее произведенные «Кварталом» сериалы «Сваты» и «Слуга народа» показывали российские каналы «Дом кино» (принадлежит «Первому каналу») и «Супер» («Газпром-медиа»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом сезоне «Сватов» появится неожиданный персонаж — директор клуба Палыч.

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