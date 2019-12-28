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Происшествия

Крушение самолета в Казахстане: в сети показали фото пострадавших украинцев

12:36 28 декабря 2019 176
Крушение самолета в Казахстане
Инф. «ФАКТОВ»

На борту самолета, который 27 декабря разбился в Казахстане, находились украинцы — уроженец Мелитополя Юрий Сон и его супруга Яна. Семейная пара получила серьезные травмы и на данный момент пребывает в больнице, под наблюдением врачей. У пострадавших констатировали компрессионные переломы позвоночника. Медики сообщают, что опасности для жизни нет.

Сейчас близкие пострадавших украинцев вместе с ними находятся в больнице. Туда же отправился и представитель посольства, который занимается решением всех вопросов, пишет Вместе.

Отметим, что Юрий Сон родился и закончил школу в Мелитополе. Молодая пара работает в школе английского языка. Яна и Юрий ведут активный образ жизни, увлекаются музыкой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в МВД Казахстана озвучили несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air. Ведомство ведет досудебное расследование по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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