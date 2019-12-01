Десятки украинцев "застряли" в аэропорту Берлина: что произошло

Происшествия

В воскресенье, 1 декабря, около 50 украинцев не смогли вылететь из берлинского аэропорта «Шенефельд». Десять дней назад две сотни украинских туристов надолго «застряли» в аэропорту Египта.



Причиной такой нештатной ситуации в Германии стали огромные очереди на паспортном контроле. Об этом сообщили в консульском отделе Посольства Украины в ФРГ, передает «Укринформ».

Сообщается, что в аэропорту вынужденно остались пассажиры трех рейсов — «Берлин-Киев» авиакомпании Raynair, а также «Берлин-Киев» и «Берлин-Львов» авиакомпании Wizzair.

Пассажиры якобы приехали за два часа до вылета, но из-за очередей не успели пройти паспортный контроль.

По данным украинского посольства, в полиции аэропорта подтвердили факты вылета нескольких рейсов без части пассажиров, которые приобрели билеты. Речь идет не только о гражданах Украины и не только о рейсах в Украину.

По утверждению руководства аэропорта, пассажиры поздно пришли на посадку из-за опоздания на паспортном пограничном контроле.

Авиакомпании приняли решение не ждать пассажиров, поскольку это грозит им большими штрафами, лоукостеры должны четко соблюдать график. В случае нарушения этого требования авиакомпаниям могут вообще запретить полеты с этого аэропорта.

Сейчас перевозчики пытаются решить вопрос отправки пассажиров другими маршрутами или в другой день.

Напомним, в конце октября лоукост-авиаперевозчик Wizz Air попал в очередной скандал. Тогда десять украинцев, среди которых было семеро детей, не смогли улететь из Франкфурта в Киев, хотя у них были авиабилеты, и они прошли регистрацию на рейс. Помимо украинцев, в такой же ситуации оказались еще около тридцати пассажиров. Все они по непонятным причинам не попали на рейс, хотя пришли на посадку вовремя.

«ФАКТЫ» также писали об украинцам, которые более двух суток ожидали своего вылета в Италии в аэропорту Рим-Фьюмичино.

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