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Украина

«Работа прессы не предусмотрена»: выяснилась важная деталь обмена 29 декабря

18:46 28 декабря 2019 155
КПВВ «Майорск»
Инф. «ФАКТОВ»

В пресс-центре Операции объединенных сил не будут выдавать аккредитацию журналистам на обмен пленными. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что процедура должна состояться 29 декабря на КПВВ «Майорск». Об этом сообщает LB.ua.

«Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем — даем техническую помощь, медицинскую, охрану», — сказал спикер штаба ООС Виталий Саранцев

Он также добавил, что Офис президента предоставит все стримы и видеоматериалы с КПВВ «Майорск».

«Максимально быстро они все передадут и нам, и вам», — отметил Саранцев.

Ранее сообщалось, что в списки на обмен включили бывших бойцов спецподразделения «Беркут».

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