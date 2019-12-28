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Шоу-бизнес

Стал известен победитель десятого сезона "Х-фактора"

23:26 28 декабря 2019 1908
сцена шоу
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Состоялся суперфинал десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Кастинги проекта стартовали еще осенью. Затем участникам пришлось пройти этап тренировочного лагеря и лишь двенадцать вокалистов смогли попасть в прямые эфиры шоу.

За главный приз и звание победителя юбилейного сезона боролись подопечные Оли Поляковой — Георгий Колдун и Игоря Кондратюка — Элина Иващенко. Зрители голосовали за своего фаворита на протяжении всей недели. В начале гала-концерта ведущая шоу Даша Трегубова закрыла линии для голосования.

Суперфинал проекта превратился в грандиозный концерт с выступлением самых популярных украинских артистов. Открыл шоу театрализованный номер Тины Кароль. На сцене выступили: MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala.

В суперфинале выступили участники, покинувшие прямые эфиры: Анна Иваница, Артем Забелин, Маша Стопник и Антон Вельбой.

- У меня просто голова крутилась от своей популярности, которая пришла ко мне благодаря «Х-фактору», — признался «ФАКТАМ» Антон Вельбой. — Я уже выступал на радио со своей песней «Ветер». Но больше всего, конечно, кайфую на сцене.

- Я впервые на «Х-факторе», — сказала Оля Полякова. — Это проект для людей и про людей. Я счастлива, что стала частью этого шоу.

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцене «Х-фактора» с новым хитом «Make it Rain Champagne» выступила Верка Сердючка.

Победителем десятого сезона «Х-фактора» стала подопечная Игоря Кондратюка 17-летняя Элина Иващенко.


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