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Стал известен победитель десятого сезона "Х-фактора"
Состоялся суперфинал десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Кастинги проекта стартовали еще осенью. Затем участникам пришлось пройти этап тренировочного лагеря и лишь двенадцать вокалистов смогли попасть в прямые эфиры шоу.
За главный приз и звание победителя юбилейного сезона боролись подопечные Оли Поляковой — Георгий Колдун и Игоря Кондратюка — Элина Иващенко. Зрители голосовали за своего фаворита на протяжении всей недели. В начале гала-концерта ведущая шоу Даша Трегубова закрыла линии для голосования.
Суперфинал проекта превратился в грандиозный концерт с выступлением самых популярных украинских артистов. Открыл шоу театрализованный номер Тины Кароль. На сцене выступили: MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala.
В суперфинале выступили участники, покинувшие прямые эфиры: Анна Иваница, Артем Забелин, Маша Стопник и Антон Вельбой.
- У меня просто голова крутилась от своей популярности, которая пришла ко мне благодаря «Х-фактору», — признался «ФАКТАМ» Антон Вельбой. — Я уже выступал на радио со своей песней «Ветер». Но больше всего, конечно, кайфую на сцене.
- Я впервые на «Х-факторе», — сказала Оля Полякова. — Это проект для людей и про людей. Я счастлива, что стала частью этого шоу.
Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцене «Х-фактора» с новым хитом «Make it Rain Champagne» выступила Верка Сердючка.
Победителем десятого сезона «Х-фактора» стала подопечная Игоря Кондратюка 17-летняя Элина Иващенко.
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