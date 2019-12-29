Шоу-бизнес

Состоялся суперфинал десятого сезона вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Специально ко дню рождения легендарного проекта на его сцене собрались звезды: MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala. Они устроили невероятный праздничный концерт, подаривший зрителям новогоднее настроение.

С любимыми номерами и в совершенно новых образах, на шоу вернулись самые яркие участники десятого сезона. Но главная интрига была раскрыта около полуночи — названо имя победителя сезона. За это право сражались подопечная Игоря Кондратюка Элина Иващенко и «воспитанник» Оли Поляковой Георгий Колдун. Зрители голосовали за двух финалистов на протяжении всей недели.

— Если вы, зрители, не сделаете победительницей Элину, я вас не пойму, — сказал Игорь Кондратюк, поддерживая свою подопечную.

— «Х-фактор» дарит мечту, — поддержала коллегу Оля Полякова. — Георгий Колдун очень нужен нашему шоу-бизнесу!

— Мне кажется, я знаю, кто выиграет, — неожиданно сказал Андрей Данилко. — У меня хорошая интуиция. Это будет хороший праздник. Хочу, чтобы все кайфонули!

Ведущая сезона Даша Трегубова закрыла линии для голосования.

Вечер открыло выступление Тины Кароль, которая, как известно, стала судьей национального отбора на «Евровидение-2020». Тина устроила настоящий спектакль.

— Мы — поющая страна, которая делает чудеса, — сказала Тина. — Я рада быть частью такого грандиозного шоу.

На сцену вышел подопечный Оли Поляковой — вокалист из Беларуси Георгий Колдун.

— Люблю проект за те воспоминания, которые у меня о нем останутся, — сказал Георгий, исполнивший хит своего любимого артиста Бон Джови.

Популярная певица Alyona Alyona исполнила на сцене проекта хит «Казка».

— У меня нет формулы успеха, — сказала артистка. — Просто надо быть собой и нести добро в мир.

Поздравить с юбилеем «Х-фактор» пришла популярная группа «Антитіла». Кстати, в свой тур по городам Украины музыканты пригласили победителя «Х-фактора» MELOVIN, представлявшего Украину на конкурсе «Евровидение».

— Хочу всем пожелать, чтобы в Украину, наконец пришел мир, но на наших условиях, — сказал, обращаясь к зрителям Тарас Тополя. — Творите украинскую музыку, слушайте украинское — и будет всем счастье!

Игорь Кондратюк представил свою подопечную — 17-летнюю Элину Иващенко.

— Я хочу стать легендой украинского шоу-бизнеса, — уверенно сказала Элина. — Мне было сложно пережить последнюю неделю «Х-фактора». Я понимала, что мне надо показать все, на что я способна.

С хитом «Как ты там» на сцену проекта вышел популярный певец ALEKSEEV, признавшийся, что пять лет назад сам приходил на кастинг «Х-фактора».

— Надо ценить возможность получать советы от наставников, — сказал артист, поддерживая участников. — Понятно, что это начало пути. Надо просто получить удовольствие и идти вперед.

На сцену «Х-фактора» вернулась подопечная Оли Поляковой Анна Иваница, исполнившая свой самый яркий номер — песню из фильма «Бриллиантовая рука».

— Счастлива вновь оказаться на этой сцене, — призналась Анна. — Это невероятное приключение, которое было в моей жизни.

Рассказывая о своих желаниях, судьи проекта были откровенны.

— Пятнадцать лет я шла к своему успеху, — сказала Полякова. — Он может прийти к вам в любом возрасте.

— Мне всегда хотелось играть Деда Мороза, — признался Андрей Данилко. — Мне очень нравился его костюм. Однажды я даже оделся и пришел поздравить свою племянницу. Но она так испугалась, что ее еще долго не могли успокоить…

Настя Каменских представила своего участника, покинувшего проект за шаг до финала, — Артема Забелина.

— Артем — настоящий артист, — сказала Настя.

— Мне так понравилось выступление — большой молодец. — похвалил Артема Данилко. — Хочу всем пожелать позитива. Пусть все будет просто хорошо!

— Я безумно рад вернуться на «Х-фактор», — сказал «ФАКТАМ» бывший участник шоу Артем Забелин. — Две недели без проекта пролетели, как один день. Я все ждал, когда же вернусь. Кстати, мое выступление на гала-концерте отличалось от всего, что было раньше. После проекта в моей жизни появилось больше людей, которым интересно мое творчество. Сейчас я работаю над своей новой песней на украинском языке.

На сцене «Х-фактора» выступил судья проекта, музыкант Дмитрий Шуров.

— Я дома, — сказал Дима. — Думаю, победит тот, кто в первые месяцы после «Х-фактора» выдаст альбом. Пусть победит девушка!

Няня детей Оли Поляковой — Людмила Базелюк стала открытием проекта. В прямом эфире Оля предложила ей подписать контракт. На суперфинале Людмила исполнила зажигательную песню «Таночки», заставив танцевать даже Андрея Данилко.

— Это настоящий хит! — сказала Настя Каменских.

— Это песня талантливой Екатерины Бойко, — рассказала «ФАКТАМ» Людмила. — Ее предложила мне спеть Оля Полякова. Песня мне сразу понравилась — она очень веселая, энергичная, показывает всю украинскую душу. Я люблю разную музыку и свой стиль пока ищу. Но эта песня, будто написана специально для меня. Оля — это чудо, которое случилось в моей жизни. Она дала мне шанс много лет назад, а теперь помогает реализоваться как артисту. Оля предложила мне подписать контракт, и я надеюсь на нашу плодотворную работу.

На сцену «Х-фактора» вышел участник первого сезона, певец Александр Кривошапко.

— Я испытал ностальгию и кайф, — признался Александр. — С теплом вспоминаю все советы, которые мне дали судьи. Я счастлив находиться здесь!

Андрей Данилко представил своих подопечных — группу «Romax».

— Если бы «Х-фактор» был в моей юности, я ходил бы на все кастинги, — признался Андрей Данилко. — Да я спал бы под сценой!

Поздравить с финалом вокальное шоу пришла Джамала.

— Сегодня был потрясающий концерт, — сказала певица. — Всех поздравляю с наступающими праздниками!

— Это был удивительный сезон, — воскликнула Настя Каменских, представляя своего подопечного Антона Вельбоя. — Мне так комфортно находиться здесь, за судейским столом, рядом с Андреем, Олей и Игорем! Я благодарна за то, что зритель поддерживал моих участников.

Зажигательная песня Антона Вельбоя заставила танцевать и выйти на сцену Настю Каменских и Олю Полякову.

В суперфинале приняла участие и подопечная Игоря Кондратюка Маша Стопник, покинувшая минувший эфир.

— «Х-фактор» дает невероятные возможности. — призналась Маша. — Спасибо, что он был в моей жизни.

— Творите и получайте удовольствие от жизни, — пожелала всем Настя Каменских.

На сцене «Х-фактора» выступил MONATIK — известно, что артист десять лет назад принимал участие в шоу, но победить так и не смог.

— Я возвращаюсь сюда, как домой, — признался Дмитрий. — Важно то, что у вас на душе. Всем желаю найти свой правильный путь!

Суперфиналистка Элина Иващенко второй раз вышла на сцену «Х-фактора» с песней Квитки Цисык «Місто спить». Ее конкурент — Георгий Колдун — исполнил хит Ирины Билык «Снег».

— Я впервые стала судьей «Х-фактора», — сказала Оля Полякова. — Это проект для людей и про людей. Я счастлива, что стала частью этого шоу.

— Вы с Настей часто ссорились на эфирах, а на суперфинале просто лучшие подружки, — заметила Даша Трегубова. — Может, вам создать дуэт?

— Я как раз об этом думала! — воскликнула Оля. — Потап пишет мне песню и я сейчас прошу Настю спеть ее со мной в дуэте. Ты обещаешь мне? Я даже стану на колено!

Не успела Настя возразить, как Полякова встала перед ней на одно колено и повторила свою просьбу.

— Да, — ответила Настя.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на сцене «Х-фактора» с новым хитом «Make it Rain Champagne» выступила Верка Сердючка, вызвав шквал аплодисментов.

— Друзья, с ума не сходите! — воскликнула Сердючка и на бис исполнила хит еще раз. — Желаю в будущем году быть грызунами своего счастья.

Даша Трегубова пригласила суперфиналистов и их тренеров на сцену, чтобы огласить вердикт зрителей. Наибольшее количество голосов они отдали за 17-летнюю Элину Иващенко. Став победительницей юбилейного сезона «Х-фактора», Элина не смогла сдержать слез.

— Это был важный этап в моей жизни, — сказал, прощаясь, Георгий Колдун. — Я рад, что получил такую порцию внимания зрителей. Я рад за Элину, она заслуживает победы!



О том, как начинался 10-й, юбилейный, сезон популярного телешоу, читайте в статье «Ни к селу, ни к городу: Андрей Данилко резко высказался об участниках «Х-фактора»

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