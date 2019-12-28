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Украина

Новогодний обмен: пленный боец ВСУ сделал смелое заявление в эфире росТВ (фото)

13:32 28 декабря 2019 261
Василий Жемелинский
Инф. «ФАКТОВ»

Пропагандистский телеканал «Россия 1» показал еще троих пленных, которых террористы «ДНР» готовы вернуть Украине в рамках обмена, который должен состояться 29 декабря. Сюжет был снят в колонии оккупированного Донецка.

В частности, на видео показаны военнопленные — 23 летний Василий Жемелинский и 54-летний Борис Пундор. Личность третьего пленного пока не установлена, сообщают «Новости Донбасса».

«Вы все участники предстоящего обмена», — сообщила так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова. Она также подтвердила, что обмен должен состояться 29 декабря.

Также телеканал показал комментарий Жемелинского, который говорит съемочной группе, что намерен служить дальше в рядах Вооруженных сил Украины, «если это будет возможно».

Кроме того, в репортаже видна тумбочка с фамилиями четырех пленных. Кроме военнопленных Василия Жемелинского, там указан Богдан Пантюшенко, которого «Россия 1» уже показывала, и гражданский Роман Твердой. Также на тумбочке есть еще одна фамилия — «Милехин М.В.» или «Мидехин М.В.». Является ли этот мужчина пленным, пока неизвестно.

Василий Жемелинский — военный 57-й бригады ВСУ. 17 февраля 2018 года попал в плен боевиков «ДНР» под Песками. Борис Пундор — один из 8 военнослужащих 43-й отдельной механизированной бригады «Патриот», которые попали в плен к террористам «ДНР», заехав на грузовике на неподконтрольную украинским властям территорию 22 мая 2019 года. Как сообщало военное командование, бойцы потеряли ориентацию на местности и заехали не туда.

Как писали «ФАКТЫ», Россия потребовала от Украины выдать в ОРДЛО в ходе обмена пленными, среди прочих, троих обвиняемых в теракте в Харькове и четверых участников захвата админзданий в Маруполе.

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