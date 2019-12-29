В плену боевиков на оккупированной территории остаются около 300 украинцев, — Лутковская

Украина

Несмотря на успешно проведенный обмен пленными в воскресенье, 29 декабря, еще около 300 украинцев остаются в подвалах подконтрольных России террористов в Донецке и Луганске. Об этом заявила представитель Украины в Минске Валерия Лутковская, пишет «Лига».

По ее словам, из указанного количества как минимум 100 человек «подтверждены» и у них есть документы. Еще около 200 находятся в руках террористов «без документов».

В свою очередь, координатор «медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко подтвердила в эфире «Громадського радіо», что 15 украинских военнослужащих до сих пор находятся на неподконтрольных Украины территориях.

«Только 12 военнослужащих, по официальной статистике, сейчас вернулись на подконтрольную территорию Украины и мы их идентифицировали. А все остальные военные, сейчас их около 15-ти, остались на оккупированных территориях», — сказала она.

По словам Катриченко, в основном это военнослужащие, попавшие в плен в период с середины 2018 года и до сих пор.

«Об их освобождения не шла в течение последнего неделе. Именно этих военнослужащих в так называемых „ЛНР“ и „ДНР“, преимущественно в самопровозглашенной „ДНР“, не подтверждали. То есть не признавали, что они их содержат. Хотя это парадоксальное явление, потому что в мае 2019-го года в плен попало 8 военнослужащих. Мы знаем, что до этого обмена шесть человек еще находились на оккупированных территориях. Вот сейчас трех освободили, а других трех сторона террористов не подтверждает для обмена, хотя они находились примерно в одинаковых условиях и в одинаковых учреждениях», — добавила Катриченко.

По ее данным, боевики не подтверждают, что удерживают еще не менее четырех военных, попавших в плен в январе-феврале 2019-го. Хотя эти люди уже получили приговоры и их перевели в колонии.

Татьяна Катриченко опубликовала на своей странице в соцсетях сообщение с перечнем военных, которые до сих пор содержатся так называемой «ДНР». Это, по данным журналистки, Виталий Чмиль, Андрей Качиньский, Станислав Панченко, Николай Гриненко, Игорь Мирончук, Юрий Гордейчук, Павел Корсунь, Виктор Шайдов.

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Донецкой области состоялся первый за два года обмен удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными «Л/ДНР». Обмен по формуле «всех установленных» на «всех установленных» был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

Но в итоге сегодня обменивались 80 (получила Украина, но четверо решили остаться с семьями на Донбассе) на 141 (получила Россия и ее террористические организации, но 14 отказались ехать в Донецк). Служба безопасности обнародовала имена 76 украинский, которых освободили из плена в рамках обмена. В частности, среди них 12 военных. Трое находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Зеленского заявили, что пленных крымских татар вернут «в следующий раз».

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