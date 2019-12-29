Шоу-бизнес

Под капельницей: попавшая в скандал с поцелуями Асмус госпитализирована "в ужасающем состоянии"

Удивляющая публику своими «сексуальными» скандалами 31-летняя актриса театра и кино Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией.

Сейчас супруга Гарика Харламова лежит под капельницей в одной из московских больниц. Об этом сама Асмус сообщила в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношения к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит. Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями конкурса из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала Асмус.

По мнению Кристины, ее организм понял, что отдыха ждать не стоит, и поэтому «решил сам себе устроить отпуск». Выписать артистку из больницы могут уже завтра, однако все будет зависеть от ее состояния.

«Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет», — заключила Асмус.

Пользователи Интернета стали желать ей скорейшего выздоровления. В комментариях отметились и другие знаменитости.

«Выздоравливай скорее, солнышко. Пусть все будет хорошо! А настроение 31-го обязательно появится», — написала певица Елена Темникова. «Выздоравливай скорее», — вторит ей актриса Наталия Рудова.

Напомним, что буквально на днях состоялась премьера музыкального клипа Егора Крида, в котором снялась Кристина. По сценарию она играет роль девушки, которая является возлюбленной героя Егора. При этом в кадре Егор и Асмус предаются нежности, целуются и обнимаются. Вполне ожидаемо, что после таких снимков в адрес Кристины Асмус снова просыпалась критика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кристина Асмус рассказала о реакции мужа на откровенную сцену в фильме «Текст» — оказывается, он одобрил ее поведение.

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