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"Пошла по рукам": в Сеть слили видео страстного поцелуя Кристины Асмус и Егора Крида (видео)
Не успев остыть от критики в свой адрес после выхода фильма «Текст» и его постельной сцены, звезда «Интернов» Кристина Асмус, похоже, снова попала в переделку.
Так, поводом для негатива в адрес жены юмориста Гарика Харламова уже стал стал страстный поцелуй блондинки с рэпером Егором Кридом.
Романтическая сцена была снята в рамках клипа певца на композицию Love is, и хотя сам клип еще не успел выйти, 15-секундный тизер, опубликованный на официальной странице репэра, успел произвести эффект разорвавшейся бомбы.
Многие юзеры снова ополчились на Кристину Асмус, заявив, что нельзя так сильно травмировать психику своего мужа.
«Ну, в этот раз все легально. Гарик помог Криду записать трек на 3-й раунд 17-го независимого, а Крид помог Гарику удовлетворить творческие потребности жены», «Она со всеми на камеру сосаться будет?», «Бедный Гарик», «Гарик конечно очень любит Асмус», «Смешно будет, если в конце камера поворачивается, а там Харламов стоит одной рукой снимает, а второй др***т», «Всё, пошла по рукам», «И тут Кристина поняла, что под предлогом „творчества“ и „искусства“ можно обниматься, целоваться и делать кое-что ещё с другими более молодыми парнями и за это тебе ничего не будет»,— написали другие пользователи сети.
Недоброжелатели недоумевают, почему у актрисы нет каких-то границ, и «оступившись в одной картине с интим-сценами», она «лезет в другое болото».
Также поклонники припомнили Асмус, что она недавно побывала на концерте Крида, и, похоже, испытала удовольствие от своего визита и даже сфотографировалась с рэпером.
Гармонично выглядящая пара вызвала бурный резонанс среди фолловеров. Многие снова принялись обвинять Кристину в измене и негодовать из-за ее «распутного» поведения.
В то же время стоит отметить, что сам Крид хорошо проводит время не только с Кристиной Асмус, но и с Гариком Харламовым. Недавно он опубликовал видео в Instagram, на котором он, а также комедийный актер и экс-КВНщик Тимур Батрутдинов, и муж Кристины Асмус собираются вместе танцевать.
Сначала свои движения исполнил сам Крид. Потом к нему так же гармонично присоединился Батрутдинов, а когда очередь дошла до Харламова, тот оступился и буквально повалился на пол, за что подвергся критике.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что ранее Асмус снялась в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст», полностью оголившись для картины. Внимательные поклонники на видео заметили, что актриса продемонстрировала грудь в кадре. Пользователи сети гневно отреагировали на данную выходку, осудив Кристину за публичное оголение. Кроме этого, многие пристыдили и ее звездного мужа, отметив, что он должен был ей запретить сниматься в таких сценах.
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