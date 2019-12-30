Задержка Трампом помощи Украине: стала известна позиция Помпео и главы Пентагона

Мир

В ситуации с задержкой военной помощи Украине госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались убедить американского президента Дональда Трампа не предпринимать подобные шаги.

Об этом пишет New York Times.

На основании проведенных десятков интервью журналисты газеты отметили, позиция против решения Трампа о заморозке помощи Украине была «гораздо более сильной, чем об этом было известно ранее».

Помпео и Эспер встретились с Трампом в овальном кабинете Белого дома в конце августа. Их попытки убедить американского лидера отказаться от решения о заморозке военной помощи Киеву оказались тщетными. Сотрудники администрации считали, что «оказание помощи было в интересах Соединенных Штатов». Также на встрече присутствовал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Напомним, что согласно опубликованной электронной переписке представителей администрации США и Министерства обороны, Белый дом попросил Пентагон спустя 91 минуту после телефонного разговора Трампа и Зеленского заморозить выплату 300 млн долларов Украине. Именно этот разговор двух президентов и последующая заморозка выплат повлекла процедуру импичмента Дональда Трампа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении России. кроме того, в нем на военную помощь Украине, в том числе предусматривающую поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $ 300 млн, что на $ 50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter