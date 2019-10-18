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Украина

У Трампа назвали причину задержки военной помощи Украине

10:57 18 октября 2019 160
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в конце сентября Палата представителей Конгресса США таки одобрила выделение 250 млн долларов на военную помощь Украине, в Белом доме продолжили объяснять действия американского президента Дональда Трампа, летом этого года заморозившего выплаты официальному Киеву.

Так, на сайте Белого дома появилось разъяснение и.о главы аппарата Мика Малвейни, который заявил, что временное прекращение выплат было связано как с отсутствием помощи Киеву со стороны других стран, так и опасений, связанных с коррупцией в нашей стране. Он также отметил, что это решение никак не было связано с возможным расследованием о взломе серверов Демократической партии в 2016 году, о чем написали некоторые массмедиа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дональд Трамп после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским влип в скандал. Американского лидера заподозрили в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Эксклюзивный материал на эту тему «Трамп влип в громкий скандал из-за разговора с Зеленским: почему президенту США грозит импичмент» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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