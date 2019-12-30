"Это ад на земле": освобожденный рассказал о пережитом в плену (видео)

Украина

Один из освобожденных в рамках обмена, который около года провел в плену у боевиков и был осужден к 12 годам, назвал время, проведенное в застенках, адом на земле.

Видео с небольшим комментарием Эдика Алояна разместил в сети журналист NewsOne Андрей Павловский.

Освобожденный рассказал, что его задержали в 2018 году за «измену» и осудили к 12 лет и двум месяцам тюрьмы.

«Я подписал все, что нужно им было. Что именно подписал, рассказать не могу», — сказал он и назвал свое освобождение вторым рождением: «29 декабря я родился во второй раз».

Говоря о времени, проведенном на оккупированных территориях, он назвал его «адом на земле». «Все время жил в страхе. Когда осудили, уже не били. Но это ад на земле. Особенно в тюрьме строгого режима», — рассказал Алоян. По его словам, у него много родственников в Украине — с некоторыми из них он встретиться в Киеве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вернувшийся из плена боевиков Максим Теорентер, который провел в заключении четыре года, рассказал, что на оккупированных территориях каждый день приходилось бороться за свою жизнь и честь.

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