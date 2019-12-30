23.85 / 24.62 26.60 / 27.51
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Это ад на земле": освобожденный рассказал о пережитом в плену (видео)

12:34 30 декабря 2019 277
Эдик Алоян
Инф. «ФАКТОВ»

Один из освобожденных в рамках обмена, который около года провел в плену у боевиков и был осужден к 12 годам, назвал время, проведенное в застенках, адом на земле.

Видео с небольшим комментарием Эдика Алояна разместил в сети журналист NewsOne Андрей Павловский.

Освобожденный рассказал, что его задержали в 2018 году за «измену» и осудили к 12 лет и двум месяцам тюрьмы.

«Я подписал все, что нужно им было. Что именно подписал, рассказать не могу», — сказал он и назвал свое освобождение вторым рождением: «29 декабря я родился во второй раз».

Говоря о времени, проведенном на оккупированных территориях, он назвал его «адом на земле». «Все время жил в страхе. Когда осудили, уже не били. Но это ад на земле. Особенно в тюрьме строгого режима», — рассказал Алоян. По его словам, у него много родственников в Украине — с некоторыми из них он встретиться в Киеве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вернувшийся из плена боевиков Максим Теорентер, который провел в заключении четыре года, рассказал, что на оккупированных территориях каждый день приходилось бороться за свою жизнь и честь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия

Большинству добавят по 100 грн: стало известно, как увеличатся пенсии в январе

Владимир Путин

Херсон продолжает троллить Путина: на улицах города появились яркие бигборды (фото)

С Новым годом 2020

Новый год 2020: поздравления и открытки

Обмен пленными

Обмен пленными: Россия выдвинула Украине наглое требование

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер